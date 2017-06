Geglücktes Experiment geht bald in zweite Runde Von Yvonne Hauptmann Muggensturm - Abdelrahman macht gerade Matheaufgaben: "Können Sie mir helfen?", fragt er seine Lehrerin Sandra Hessland. Diese hat der achtjährigen Fatme gerade gezeigt, welche Felder sie auf dem Aufgabenblatt ausmalen soll. Der Rest der Klasse arbeitet geduldig weiter - ganz so ruhig ging es in der Einstiegsklasse für Grundschulkinder an der Albert-Schweitzer-Grundschule nicht immer zu. Inzwischen unterscheiden sich die 16 Schüler, die aus Balkanstaaten, der Ukraine, Afghanistan oder Syrien kommen, aber nur noch minimal von anderen Erstklässlern. Ein großes Stück Arbeit liegt hinter Rektor Johannes Hermann und seinem Team: Zum Start des Schuljahrs 2016/17 im vergangenen September wurde die Klasse in Muggensturm eingerichtet - bis auf eine weitere ist sie die einzige ihrer Art im Land. "Die Angebote, die es vorher gab, waren für uns nicht wirklich zufriedenstellend", erzählt Hermann. So gibt es beispielsweise Förderklassen, in denen Kinder in manchen Fähigkeiten geschult werden - sie erhalten dort aber keinen Sprachunterricht. "Und es gibt Sprachförderklassen: Dort werden aber nicht die sogenannten Vorläuferfertigkeiten geschult", so der Rektor. Darunter verstehe man Fähigkeiten, die Kinder eigentlich im Kindergarten lernen: Etwa, wie man einen Schuh bindet, oder wie man sich bereit zum Sportunterricht macht - aber auch, wie man sozial miteinander interagiert. "Viele der Flüchtlingskinder, die wir hier haben, können aber beides nicht: Sie sprechen kaum Deutsch und haben aufgrund der Fluchtsituation auch nie einen Kindergarten besucht." Zusammen mit dem Schulamt habe man nach einer Lösung gesucht - und die Sprachförderklasse gefunden. Eine Lehrerin aus dem Kollegium, Sandra Hessland, habe sich bereiterklärt, die Klasse zu unterrichten: hinzukamen weitere Lehrkräfte, Studenten der Pädagogischen Hochschule oder auch Ehrenamtliche: In den 20 Stunden, in denen die 16 Schüler unterrichtet werden, sind in der Regel so immer zwei Lehrkräfte mit im Raum. "Der Anfang war nicht leicht", sagt Hermann. Man habe ja auf keinerlei Erfahrungswerte außer den eigenen zurückgreifen können. Ein Glücksfall sei die Schulsozialarbeiterin Alisa Bachofner gewesen. Von September bis Dezember vergangenen Jahres, also in den ersten drei Monaten nach Schuljahresbeginn, sei sie ständig im Einsatz gewesen, um zusammen mit Sandra Hessland die Schüler zu betreuen. "Wir haben aber auch das Glück, dass uns die Gemeinde wirklich toll unterstützt", sagt der Rektor. Diese habe nicht nur die Räumlichkeiten umgebaut, sondern auch die Unterrichtsmaterialien für die 16 Schüler angeschafft. Diese kommen übrigens aus dem gesamten Landkreis Rastatt - von Forbach bis Durmersheim. Ein Shuttleservice, finanziert vom Landkreis, bringt die Kinder jeden Tag nach Muggensturm. Am Anfang, erinnert sich die Klassenlehrerin, hätten die Kinder kaum Deutsch gesprochen - nur etwa ein Drittel von ihnen war mit den sogenannten Vorläuferfertigkeiten ausgestattet. "Es war also eine echte Herausforderung", so Hessland. "Und ein Risiko", fügt der Rektor an. Viele Materialien habe man schlichtweg nicht verwenden können. "Einfach, weil die Schüler die Arbeitsanweisungen gar nicht verstanden haben. Anfangs haben wird deshalb viel mit Bildmaterialien gearbeitet", sagt Hessland. Bisweilen mussten Themen aus Verständnisgründen zweimal eingeführt werden, auf andere Fächer als Mathematik und Deutsch wurde teils ganz verzichtet. "Die Einführung einer neuen Sprache - also Deutsch - reicht vorerst, da muss es nicht gleich noch Französisch sein", meint der Rektor. Beobachtet man die Klasse jetzt, kann man kaum glauben, dass die Kinder bis vor sieben Monaten kaum Deutsch sprachen: Fröhlich plappert alles durcheinander. "Gruppenarbeiten waren vorher natürlich nicht drin, weil sich die Schüler gegenseitig nicht verstanden haben. Das ist jetzt aber Schnee von gestern." Vom Stoff her liegt die Einstiegsklasse derzeit nur zwei Wochen hinter einer "normalen" ersten Klasse. Hatte man sich zu Beginn des Testlaufs zum Ziel gesetzt, etwa die Hälfte der Schüler zum kommenden Schuljahr in eine "normale" zweite Klasse einzuschulen, so steht jetzt fest, dass sogar zwei Drittel der Kinder dieses Ziel erreichen. Der Rest wird die erste Klasse noch einmal wiederholen. "Unser Experiment ist also geglückt", freut sich Rektor Hermann. Und für das kommende Schuljahr stehen die nächsten Schüler schon bereit. Die 16 Plätze in der Einstiegsklasse 2017/18 waren schnell belegt - und 20 Kinder stehen noch auf der Warteliste.

