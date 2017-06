Mußler jetzt Ehrenbürger von Filottrano

Filottranos Bürgermeisterin Lauretta Giulioni betonte in ihrer Laudatio, dass Bürgermeister Mußler sich in hohem Maße für den europäischen Gedanken und für die Freundschaft der drei Partnergemeinden verdient gemacht habe. Und Mußler betonte: "Gerade in einer Zeit, in der ein vereintes Europa von vielen infrage gestellt wird, hat diese Bürgerfahrt aufs Neue gezeigt, wie wichtig die persönlichen Kontakte und Beziehungen zu den Menschen in den Partnerstädten sind."

Rund 90 Bürger aus Kuppenheim und etwa 130 aus Raon waren zum Festakt angereist und verbrachten erlebnisreiche Tage in den Marken. Neben dem kulturellen und politischen Austausch wurden Freundschaften vertieft und neue geschlossen. So konnten etwa die Rover der Pfadfinder Kuppenheim neue Kontakte mit den italienischen Scouts knüpfen, berichtet Mußler.

Wegweiser

enthüllt

Er selbst traf sich mit Pierrat und der Bürgermeisterin von Filottrano, Lauretta Giulioni, zur Besprechung im Rathaus. Themen: Intensivierung des kulturellen Austauschs auf Vereinsebene; Austausch von wirtschaftlichen Beziehungen und Wunsch nach Aufbau touristischer Angebote in Filottrano und Umgebung.

Am frühen Donnerstagmorgen war der Doppeldeckerbus in Kuppenheim zu einer "erweiterten" Italienreise gestartet. Die "Erweiterung" bestand aus Zusatzbesichtigungen der Altstadt von Verona, wo die erste Übernachtung stattfand, sowie der mittelalterlichen Städte Corinaldo und Sirolo, heißt es in einem Bericht des Partnerschaftsausschusses.

Dieser schildert das Geschehen am Festsonntag wie folgt: Folkloristische Gruppen aus Raon und Filottrano beleben die "Piazza Cavour" vor dem Rathaus. Nach dem Frühstücksempfang für alle Teilnehmer werden Wegweiser nach Kuppenheim und Raon l' Etape durch die Bürgermeister enthüllt. Geleitet von der Musik der Trachtengruppe geht es in die Kirche "Maria Assunta", wo eine gemeinsame Messe in allen drei Sprachen zelebriert wird, eindrucksvoll gestaltet vom Priester vor Ort und vom Kuppenheimer Pfarrer Sauer. Die Fürbitte spricht Renate Häfelein vom Partnerschaftsausschuss. Musikalisch umrahmt wird die Messe von einer kleinen Delegation des Harmonika-Spielrings Kuppenheim, Sängern aus Filottrano und Raon l'Etape sowie der Solotrompeterin Aline. Auf dem Rathausplatz führt der Verein "Stivale" dann eine Choreographie mit Trommeln, Fanfaren und einer Fahnenschwinger-Gruppe vor.

Der eigentliche Festakt beginnt nach 16 Uhr. Nazzareno Cionco, Mitbegründer des ersten Partnerschaftsausschusses von Filottrano, beleuchtet die Entstehungsgeschichte der 30-jährigen Partnerschaft zwischen Raon l'Etape und Kuppenheim und wie es dann nach Anfangsschwierigkeiten vor zehn Jahren zur Erweiterung mit Filottrano kam. Bürgermeisterin Giulioni hält die Begrüßungsansprache. Die Bürgermeister Mußler und Pierrat betreten die Bühne, die mit Flaggen, Wimpeln und Luftballons in den jeweiligen Nationalfarben geschmückt ist. Gast-Geschenke werden übergeben. Kuppenheim punktet mit einer vom Bauhof gebauten Sitzbank aus 20 Jahre alter Kuppenheimer Eiche, Hobby-Bastler Franz Rauchberger hat die Rückenlehne mit den drei Stadtwappen der Partnergemeinden verziert.

Nach der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an die beiden Bürgermeister erhalten auch die Vorstände der drei Partnerschaftsausschüsse Ehrungen und Geschenke. Jolanda Haist und Gerhard Heinz haben diese in den Augen der applaudierenden Kuppenheimer für die ausgezeichnete Organisation mehr als verdient, heißt es weiter.

Bis zur Rückfahrt ins Hotel sind weitere Folklore-Darbietungen, ein Museumsbesuch sowie ein Konzert der Kapellen von Raon l'Etape und Filottrano im Angebot. Zum Abschied findet im Hotel ein Galaessen statt. Zwischen den Gängen bedankt sich Mußler bei allen Beteiligten für das Gelingen. "Ein Jubiläum wie dieses hat immer auch Väter, die nicht mehr unter uns weilen", gedenkt er der Verdienste des früheren Partnerschaftsausschussvorsitzenden Wilfried Schindler. Der letzte Abend in den Marken klingt besinnlich und harmonisch aus.