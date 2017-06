Wer Ja sagt, wird abgezockt Rastatt (dm) - Was wurde hier nicht schon geschrieben über Telefonabzocker, falsche Gewinnversprechen und andere Betrügereien, mit denen unliebsame Zeitgenossen das Geld gutgläubiger Leute fintenreich in die eigene Tasche zu bugsieren versuchen. Eine relativ neue Masche kommt nun besonders perfide daher, viele kennen sie noch nicht. Unbekannte rufen an, geben sich als irgendeine Firma aus - gerne geht es ums Thema Sparen mit dem "richtigen" Stromanbieter - und locken dem Angerufenen mit einer scheinbar unverfänglichen Frage ein "Ja" aus dem Mund. "Verstehen Sie mich? Ja?" Das Gespräch wird mitgeschnitten - "sind Sie damit einverstanden?" - und der Mitschnitt dann offenbar so manipuliert und neu zusammengesetzt, dass das "Ja", wenn man es denn als Antwort gegeben hat, einen Vertragsabschluss besiegeln soll. (dm) - Was wurde hier nicht schon geschrieben über Telefonabzocker, falsche Gewinnversprechen und andere Betrügereien, mit denen unliebsame Zeitgenossen das Geld gutgläubiger Leute fintenreich in die eigene Tasche zu bugsieren versuchen. Eine relativ neue Masche kommt nun besonders perfide daher, viele kennen sie noch nicht. Unbekannte rufen an, geben sich als irgendeine Firma aus - gerne geht es ums Thema Sparen mit dem "richtigen" Stromanbieter - und locken dem Angerufenen mit einer scheinbar unverfänglichen Frage ein "Ja" aus dem Mund. "Verstehen Sie mich? Ja?" Das Gespräch wird mitgeschnitten - "sind Sie damit einverstanden?" - und der Mitschnitt dann offenbar so manipuliert und neu zusammengesetzt, dass das "Ja", wenn man es denn als Antwort gegeben hat, einen Vertragsabschluss besiegeln soll. Jüngst hat nun ein Rastatter einen Anruf erhalten, den er in diese Kategorie einordnet. Es handele sich um Preissenkungen der örtlichen Energiewerke, hieß es. Auf Gegenfragen habe die Gesprächspartnerin nur zögerlich geantwortet. Auffällige Pausen seien entstanden, im Hintergrund seien Geräusche zu vernehmen gewesen. "Mir war so, als hätte man den Anruf oder zumindest meinen Gesprächsteil aufgezeichnet", berichtet der Rastatter. Sucht man nach der von ihm notierten Anrufer-Nummer im Internet, blitzt schnell deren zweifelhafter Ruf auf. Mit "aggressiver Werbung", "Telefonterror" gar wird sie dort assoziiert. Als das BT sie wählte, um nachzufragen, kam nur die Bandansage "diese Nummer ist zurzeit nicht erreichbar." Die Ja-Masche kommt offenbar aus den USA. Und auch wenn im hiesigen Raum noch keine konkreten Fälle bekannt sind: In anderen Bundesländern hat es schon welche gegeben. Wie immer gilt: Im Zweifel einfach auflegen, wenn Unbekannte anrufen, die etwas verkaufen wollen, raten Verbraucherschützer. Und: Bloß nicht Ja sagen. Kommen die belästigenden Anrufe wiederholt, dann sollte man sich die Nummer notieren und der Bundesnetzagentur sowie der Verbraucherzentrale melden. Dort ist man im Übrigen der Auffassung, dass durch die Ja-Masche-Telefonate kein rechtlich wirksamer Vertrag zustande kommt. Medienberichten zufolge erhalten die Opfer trotzdem Rechnungen und werden, wenn sie diese nicht begleichen, durch Schreiben von vermeintlichen Inkasso-Unternehmen so unter Druck gesetzt, dass nicht wenige die geforderten Beträge zahlen. Das sollte man nicht tun, sondern stattdessen den Forderungen widersprechen, raten die Verbraucherschützer. Bei der Abwehr unberechtigter Forderungen helfen im Übrigen Musterbriefe der Verbraucherzentrale. www.verbraucherzentrale. de/telefonbetrug-mit-ja

