"Schwieriger, als einen Satelliten zu landen"

Von Frank Vetter Rastatt - Während an der Erdoberfläche die Menschen warme Sommertage genießen, kann es den Bauingenieuren des Rastatter Bahntunnels nicht kalt genug sein. Zumindest dort, wo die Tunnelvortriebsmaschinen (TVM) die Rheintalbahn unterfahren: bei Niederbühl. Dort wird das die beiden Tunnelröhren umgebende Erdreich auf minus 35 Grad Celsius heruntergekühlt und so stabilisiert. Dies ist notwendig, weil die Tunnelüberdeckung, also der Raum vom obersten Punkt der Tunnelröhre bis zur Erdoberfläche, in dem Bereich knapp unter fünf Metern beträgt. Die beiden TVM erzeugen bei ihrer Arbeit großen Druck. Es besteht die Gefahr, dass die Auftriebskräfte Geländeaufbrüche und eine durch Überdruck erzeugte Anhebung des Bodens verursachen. Mit der Bodenvereisung wird dies verhindert. Bereits bei der Unterquerung des Federbachs in der Nähe des nördlichen Tunnelportals kam das "Groundfreezing" zum Einsatz. Dort schufen die Spezialtiefbauer ein Frostdach (wir berichteten). In Niederbühl kommt jedoch ein anderes Verfahren zum Einsatz: Frostringe umschließen die gesamte Röhre. Das Besondere daran: "Das ist meines Wissens nach eine Weltpremiere", wie Mirko Winterstein, Projektleiter der Arbeitsgemeinschaft Rastatter Tunnel, einst bei einem Pressetermin sagte. 67 sogenannte Vereisungsbohrungen wurden horizontal durchgeführt, so dass Gefrierrohre mit dem Kühlmittel eine "Eisschale" rund um die zukünftige Tunnelröhre entstehen lassen. Für die Bohrungen wurden zunächst auf östlicher und westlicher Seite der Rheintalbahn je zwei Zwischenschächte errichtet. Aus diesen Schächten führen die Vereisungsbohrungen aus zwei Richtungen horizontal aufeinander zu. "Es ist leichter, einen Satelliten auf einem Kometen zu landen", beschreibt Oberbauleiter Stefan Hofmann die Aufgabe, die beiden Bohrungen genau aufeinandertreffen zu lassen. Die Tunnelröhren haben einen Außendurchmesser von jeweils 10,71 Metern, die Eisringe 14 Meter. Anders als zunächst angenommen, muss nicht die gesamte Bahnunterquerung auf je 210 Meter Länge mittels Eis stabilisiert werden. Die Geologie erlaubt, dass nur auf 110 Metern ein kompletter Eisring nötig ist. Auf der Reststrecke müsse nur der obere Teil des Erdreiches tiefgekühlt werden, erläutert Stefan Hofmann. Die Vereisung erfolgt in einem geschlossenen Kreislauf, das Kühlmittel wird also nicht verbraucht. Verbraucht wird dagegen jede Menge Energie. Zwölf Kühlaggregate liefern die benötigten 4000 Kilowatt. Nach der Unterfahrung der Bahnstrecke taut der Boden allmählich wieder auf. Die Aggregate sind das einzige, das die Bürger von der Aktion sehen, wenn sie nicht die Zwischenschächte auf der Baustelle besichtigen. Deutlich sichtbar sind hingegen die Erdaufschüttungen auf dem Gelände des Rastatter Turnvereins, über der Landesstraße 77 zwischen der Rastatter Kernstadt und Niederbühl sowie dem danebenliegenden Acker. Insgesamt 18000 Kubikmeter Bodenmaterial wurden dort von Lastern herangeschafft. Auch für diese Maßnahme ist die geringe Tunnelüberdeckung der Grund. In dem Bereich legen die TVM einen Wartungsstopp ein. Dabei werden Werkzeuge an den Schneidrädern ausgewechselt und Reparaturarbeitern ausgeführt. Ohne die Aufschüttungen könnte es ebenfalls zu Geländeaufbrüchen kommen. Wie berichtet, ist die im Mai 2016 offiziell in Gang gesetzte Tunnelvortriebsmaschine "Wilhelmine" von ihrem Zielschacht in Niederbühl nicht mehr weit entfernt. Bis August soll sie das Tunnelportal erreichen. Im Oktober/November wird dann die zweite Vortriebsmaschine, "Sibylla Augusta", in Niederbühl erwartet.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben