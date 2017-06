Sozialarbeit im Schulalltag verankert Rastatt (sl) - "Schulsozialarbeit ist vielerorts zu einem selbstverständlichen Bestandteil von Schule geworden": Dieses Fazit zog die Jugendhilfeplanerin des Landkreises Rastatt, Eva Lehmann, nach ihrem Jahresbericht vor dem Jugendhilfeausschuss des Kreistags in Rastatt. Auch die Professionalisierung der Schulsozialarbeit habe zugenommen, ein Zeichen davon sei etwa, dass Supervisionen zum Standard geworden seien. Im laufenden Schuljahr fördert der Landkreis als Jugendhilfeträger 45 Projekte der Schulsozialarbeit in 18 kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Bei zwölf Projekten ist der Landkreis gleichzeitig Schulträger, hatte Landrat Jürgen Bäuerle zuvor informiert. Das entspreche einer Förderung von gut 34 Vollzeitstellen. Im Haushalt 2017 sind dafür 784000 Euro veranschlagt. Der Landkreis wird zum neuen Schuljahr auch an der Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim sowie der Pestalozzi-Schule Rastatt Schulsozialarbeit mit jeweils einer halben Stelle einrichten (wir berichteten). Eva Lehmann rechnete den Ausschussmitgliedern vor, dass an 56 Schulen im Landkreis Schulsozialarbeit stattfindet. Sie wird von 48 Schulsozialarbeitern geleistet, 40 davon sind Frauen. Fast alle haben einen Hochschulabschluss, ein Zehntel hat eine Migrationsbiografie. Elf Träger sind im Boot, die wichtigsten sind Caritas, Internationaler Bund und die Stadt Rastatt. Dabei sind von der Grundschule bis zum Gymnasium alle Schultypen vertreten. Im Schulalltag sei Sozialarbeit mehr und mehr verankert, wie eine Umfrage unter den Schulsozialarbeitern ergeben habe. Eine große Rolle spielen demnach der regelmäßige Austausch und gemeinsame Projekte mit Schulleitungen und Lehrkräften. Auch an den Konferenzen, den Elternabenden und Schulfesten nehmen die allermeisten Schulsozialarbeiter teil. Bei gut der Hälfte liegen Kooperationsvereinbarungen der Schulen mit den Trägern der Schulsozialarbeit vor. Bei der Hälfte ist Schulsozialarbeit ein Bestandteil des Schulcurriculums, was Ausschussmitglied Sybille Kirchner, die zugleich Vorsitzende des Fördervereins der Augusta-Sibylla-Schule ist, zu wenig fand. Im vergangenen Schuljahr hatten rund 23000 Schüler Zugang zu Schulsozialarbeit. Gut 4500 davon nutzen Termine zur Einzelfallberatung. Fast 1300 Erziehungsberechtigte wurden individuell beraten. Wesentliche Felder der Gruppenarbeit sind die Förderung sozialer Kompetenz, Konfliktfähigkeit und Gewaltprävention, Suchtprävention und Gesundheitsförderung, Bewältigung bei Ausgrenzung und Mobbing sowie Unterstützung beim Übergang von Schule und Beruf. Dass mehr als die Hälfte der Sozialarbeiter auf eine Tätigkeit von erst einem bis drei Jahren zurückblicken, begründete Lehmann mit den vielen Neueinsteigern im Schuljahr 2015/16. Landrat Bäuerle nannte als weiteren Grund, dass es an manchen Schulen zu einem Dienstleiterwechsel gekommen sei. Sybille Kirchner verwies zudem auf einen ihrer Meinung nach zu geringen Zuschuss des Landes. Dadurch fehle schlicht das Geld, Mitarbeiter mit vielen Jahren Berufserfahrung angemessen zu bezahlen. Bäuerle sagte, die Kofinanzierung durch Stuttgart sei seit acht oder neun Jahren gleich geblieben und müsse seiner Meinung nach erhöht werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Viel Arbeit für Forbacher DRK Forbach (mm) - Dem Ortsverein Forbach des DRK mangelt es nicht an Arbeit. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Allein die "Helfer-vor-Ort-Gruppe" hatte im zurückliegenden Jahr 149 Einsätze. Bei der Versammlung wurden verdiente Mitglieder geehrt (Foto: Götz). » Weitersagen (mm) - Dem Ortsverein Forbach des DRK mangelt es nicht an Arbeit. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Allein die "Helfer-vor-Ort-Gruppe" hatte im zurückliegenden Jahr 149 Einsätze. Bei der Versammlung wurden verdiente Mitglieder geehrt (Foto: Götz). » - Mehr Stuttgart

Strobl verspricht Kostenerstattung - Stuttgart (bjhw) - Die Landkreise fürchten, auf hohen Kosten für die Flüchtlingsunterbringung sitzenzubleiben. Der Landkreistag appelliert an Innenminister Thomas Strobl (Foto: dpa) - und stößt auf Verständnis. Strobl verspricht nun eine Erstattung "eins zu eins". » Weitersagen (bjhw) - Die Landkreise fürchten, auf hohen Kosten für die Flüchtlingsunterbringung sitzenzubleiben. Der Landkreistag appelliert an Innenminister Thomas Strobl (Foto: dpa) - und stößt auf Verständnis. Strobl verspricht nun eine Erstattung "eins zu eins". » - Mehr