Erste Ideen für Ortskernsanierung

Malsch - Die älteren Bürger in Malsch können sich noch an die idyllische Atmosphäre in ihrer Ortsmitte erinnern, als der Dorfbach noch nicht verdolt war. Nun soll der Ortskern wieder belebt, aufgewertet und attraktiver gestaltet werden. Hand in Hand mit dieser Ortskernsanierung gehen die Maßnahmen für Hochwasserschutz. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Malsch präsentierte Stadtplaner Franz Pesch, dessen Büro aus Stuttgart mit der Erstellung städtebaulicher Gestaltungsmöglichkeiten im Malscher Ortskern beauftragt ist, die ersten Ideen.

Sowohl das Planungsbüro Pesch & Partner als auch das in Hügelsheim ansässige Ingenieurbüro Wald & Corbe erhielten vergangenes Jahr ihre Planungsaufträge. Beide Büros arbeiten in einem engen Dialog miteinander bezüglich Ortskernsanierung und Hochwasserschutz. Ziel ist es, einen besseren Hochwasserschutz zu erhalten, wofür zunächst als erste Maßnahme der Dorfbach über eine Länge von rund 300 Metern von der Adlerstraße bis zur Volksbank aufgeweitet werden soll.

Gleichzeitig soll der Straßenraum im Bereich Adler- und Hauptstraße auf Basis des innerörtlichen Sanierungskonzepts neu gestaltet und saniert werden. Hierzu gehören eine Verengung der Fahrbahnbreite in der Adlerstraße auf 6,50 Meter, geregelte Parkplätze, die auf Straßenniveau ausgebaut werden und die sich in Grün- und Baumbepflanzungen einreihen, sowie der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Mehr Aufenthaltscharakter erhalten soll der Platz zwischen Adlerkreisel und ehemaligem Waaghäusle, für den sich Franz Pesch mehr Grün, ein Wasserspiel und eine Gastronomie vorstellen könnte.

Schon mehrmals stand das Thema auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung, schon oft wurde über die Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert und oft auch über die Findung der richtigen Balance zwischen Bäumen und Parken, zwischen Aufenthaltscharakter und Lebendigkeit. Besonderes Interesse an guten Parkmöglichkeiten, aber auch an der Aufwertung des Ortskerns haben die Malscher Einzelhändler, die mit Spannung die Diskussion im Ratssaal verfolgten. Bewusst waren sich alle, dass sie Entscheidungen treffen, die Malsch in den kommenden Jahrzehnten prägen werden.

"Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe an Möglichkeiten durchdiskutiert, wir brauchen dringend eine konkrete Arbeitsplanung", sagte Pesch und ermutigte, sich mit dem Thema Förderung zu beschäftigen. Die genehmigten Fördermittel im Landessanierungsprogramm laufen im April 2018 aus. Sollte die Gemeinde Malsch eine Verlängerung wünschen, um ihre Ortskernsanierung durchführen zu können, müsste diese baldmöglichst beantragt werden. "Lassen Sie die Fördermittel nicht verfallen", appellierte Franz Pesch an die Ratsmitglieder.

Joachim Wald und Peter Kirsamer erklärten, dass man mit großem Einsatz die Planung für den Hochwasserschutz vorangetrieben habe. Man sei auf der Liste der Maßnahmen, die noch dieses Jahr gefördert werden sollen, mit "sehr, sehr hoher Priorität". Sämtliche Gutachten seien in Auftrag gegeben, so Kirsamer, der auch darauf verwies, dass für die Bürger ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt werde.

Nägel mit Köpfen sollen nun in einer der nächsten Malscher Gemeinderatssitzungen gemacht werden. Bis dahin werden sich die Ratsmitglieder in ihren Fraktionen allerdings nochmals die Köpfe zerbrechen müssen.