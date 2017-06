Die Natur mit allen Sinnen kennenlernen

Au am Rhein - "Heut geht's raus in die Natur, wir gehen auf Waldsafari-Tour", singen gut gelaunt 25 Mädchen und Jungen aus dem katholischen Kindergarten St. Joseph in Au am Rhein. Die Vorschulkinder sind auf dem Weg von der Feldstraße zur "Rentnerhütte" am Waldrand, wo sie die Natur mit allen Sinnen erleben dürfen. Jeden Donnerstagmorgen heißt es für die "Waldflöhe" raus auf Besuch zur Mutter Erde.

Der Kindergarten St. Joseph war einer der ersten in der Region, der es wagte, die Gruppenstunde mit den Vorschulkindern einmal in der Woche für einen Vormittag lang in den Wald zu verlegen. Das Wetter spielt dabei keine Rolle, denn ob Sonne, Regen oder Schnee, die mit passender Kleidung ausgestatteten Kinder erleben, wovon viele Stadtkinder nur träumen. Sie dürfen in der Wiese liegen und den Wolken nachschauen, auf Spurensuche gehen, sich im "Spielwäldchen" eine Hütte aus Ästen und Zweigen bauen, auf selbst gebauten Instrumenten musizieren oder sich auf den Boden setzen und erzählen.

Schon die kleine Wanderung vom Kindergarten in den fast drei Kilometer entfernten Wald macht den "Waldflöhen" viel Spaß; sie singen, sammeln unterwegs Zweige und jede Menge Kräuter, lassen sich die Bäume und Sträucher erklären und lauschen den vielen Geräuschen.

Begleitet werden sie von Petra Bohrmann, die die "Waldflöhe-Gruppe" 1999 mitgründete, Marion Köppel und Regina Supp. "Die Eltern sind immer wieder sprachlos, mit welchem Wissen ihre Kinder nach Hause kommen", sagt Köppel, die zusammen mit Petra Bohrmann an der Naturschule Freiburg eine Ausbildung zur Wild- und Heilkräuterpädagogin gemacht hat. Seit April dieses Jahres bieten sie für die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Au am Rhein zweimal monatlich einen Kräuterkurs an. "Wir bemerken, dass das Bedürfnis nach Naturwissen bei den Kindern wirklich vorhanden ist", sagt Bohrmann. "Und es tut ihnen richtig gut. Kinder, die im Kindergarten eher wild sind, verhalten sich hier im Wald sehr ausgeglichen, sind froh, glücklich und relaxed und erfreuen sich an jeder Kleinigkeit", fügt Köppel hinzu, die zwischenzeitlich an ihrem Heimatort Plittersdorf privat mit Schulkindern in die Natur geht.

"Schau mal, meine Schnecke wandert über den Ast", freut sich die sechsjährige Nele. Berührungsängste kennen die Kinder nicht, dafür kennen sie sich aber schon bestens mit Wildkräutern aus. Mit Scharbockskraut haben sie schon Kräuterbutter hergestellt und aus Löwenzahn Honig oder Heilsalben. So lernen sie die Natur mit allen Sinnen kennen und erfahren von ihrem Lauf durch die Jahreszeiten. Im Sommer zupfen sie die Blüten vom wilden Majoran, der Nachtkerze oder vom Johanniskraut, im Herbst sammeln sie Früchte und Wurzeln von Hagebutten oder Weißdorn, und im Winter gehen sie auf Spurensuche auf dem nahe gelegenen Damm. Alle paar Wochen kommt der Förster zu ihnen in den Wald und erzählt über Nistkästen, nimmt sie mit zu den Bienenstöcken oder erklärt ihnen die Vogelstimmen.

An diesem Tag haben die Kinder unter anderem Storchenschnabel, Erdbeerblüten und wilde Möhre gesammelt. "Willst du probieren? Das sind in Essig eingelegte Bärlauchknospen", fragt Lukas und fängt an, die auf dem Tisch liegenden Kräuter mit dem Wiegemesser zu zerkleinern. "Ich weiß auch, was man machen kann, wenn jemand eine kleine Wunde hat. Dann legt man Spitzwegerichtblätter drauf", sag Melanie. Die "Waldflöhe" haben auch an diesem Tag Wissen für ihr Leben gelernt.