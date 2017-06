Filmische Beiträge zur Rastatter Geschichte wiederentdeckt

(dm) - Festakt, Umzug, großes historisches Fest und vieles mehr: Das Jubeljahr 900 Jahre Rastatt, das 1984 vielfältig gefeiert wurde, ist auf drei 16-Millimeter-Farbfilmrollen festgehalten. Albert Rüßmann hat das bunte Treiben über Monate hinweg gefilmt, rund 1,4 Kilometer lang sind die Streifen, die er hinterlassen hat. Jetzt sind sie zusammen mit Filmen über Rastatt im Wandel der Zeit wiederentdeckt und der Stadt Rastatt übergeben worden.

Im ehemaligen Rüßmann'schen Haus im Rastatter Südring wurde der Schatz gehoben, in einem Arbeits-, Hobby- und Aufführungsraum des 1995 Verstorbenen. Stadtrat Peter Fritz, damals Organisator der 900-Jahr-Feier, hatte in einer Anzeige von einem Flohmarkt zur Haushaltsauflösung gelesen und den Schluss gezogen, dass es sich dabei um das Anwesen des einstigen Vorsitzenden des Filmclubs Rastatt ("Club der Schmalfilmamateure") handeln könnte. Wissend um die Aufnahmen, die Rüßmann einst machte, traf er dort auf Mit-Erbin Waltraud Kolb und vereinbarte mit ihr, dass die Filme, so sie denn gefunden werden, ihm übergeben würden. Vergangenen März hielt er sie in Händen.

Die Streifen, die der Filmemacher vertonen und unter anderem von Baldur Seifert besprechen ließ, kommen nun in die Hände von Stadtarchivar Oliver Fieg, der sie digitalisieren soll. Später können sie dann wieder der Öffentlichkeit präsentiert werden, so OB Hans Jürgen Pütsch, der sich bei der Übergabe freute. Denn nur wenn solche Filme gezeigt werden, seien sie für die Nachwelt auch wirklich erhalten, so der OB.

Wie lange sie dauern, ist derzeit unbekannt. In den 80er Jahren waren sie in der Fruchthalle - der damaligen Rastatter "Stadthalle" - aufgeführt worden; lange aber hat sie keiner mehr gesehen. Seit Rüßmanns Tod sei nichts daran gemacht worden, berichtete Waltraud Kolb, deren Vater ein Cousin des Amateurfilmers war. Fritz, der wie Waltraud Kolb die Filme früher mal gesehen hat, weiß jedenfalls: "Hohe Qualität" habe Rüßmann abgeliefert. Im Fundus mit dabei: die Tonspuren auf Tonband sowie zwei Teile "Rastatt im Wandel der Zeit", jeweils auf Deutsch und Französisch.

Den Beschriftungen auf den Rollen kann entnommen werden, dass Rüßmann von Januar bis September 1984 allerlei Veranstaltungen im Rahmen der Jubelfeierlichkeiten gefilmt hat. Für Peter Fritz, den die Stadt damals vom Arbeitgeber Post "auslieh", um das Jubiläum zu organisieren, hängen ganz besondere Erinnerungen daran. Eine Freude und Überraschung sei das, die Szenen bald wieder sehen zu können, zumal mit Fortschreiten der Zeit der historische Wert der Aufnahmen steigt.

Die Vereine hatten sich damals in die 900-Jahr-Feier einbinden lassen, weitere Jubiläen - wie 140 Jahre Eisenbahn oder 350 Jahre Post in Rastatt - wurden integriert. Von der Eröffnung des Jubiläumsjahres mit dem damals ältesten und jüngsten Einwohner der Stadt über Umzüge und Festakte mit Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner (WGM) sowie Ministerpräsident Lothar Späth bis hin zum Rockfestival mit Wolle Kriwanek und anderen Bands sowie natürlich dem großen historischen Fest wird der Bogen gespannt. Letzterem, mit Festumzug und Singspiel im Schlosshof, ist allein eine ganze Filmrolle gewidmet.

Wann die Filme vorgeführt werden können, steht noch nicht fest. OB Pütsch könnte sich jedenfalls vorstellen, dereinst im restaurierten Rossi-Haus Filmabende mit historischem Material zu etablieren.