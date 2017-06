Hartweg kündigt Rückzug Ende Januar an Rastatt (dm) - Anderthalb Jahre nach seiner denkbar knappen Wiederwahl zum Ersten Beigeordneten der Stadt Rastatt hat Bürgermeister Wolfgang Hartweg die Entlassung aus seinem Dienstverhältnis zum Februar 2018 beantragt. Die Große Kreisstadt muss sich damit vorzeitig auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Am vergangenen Mittwoch hatte Hartweg, der seit 28 Jahren Beigeordneter ist und sich in seiner vierten Amtszeit befindet, OB Hans Jürgen Pütsch die Bitte mitgeteilt, mit Ablauf des 31. Januar auszuscheiden. Gestern Mittag verbreitete die städtische Pressestelle die Nachricht, zuvor hatte der OB die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat über die "überraschende Entscheidung" informiert. Er kündigte an, dem Gemeinderat noch vor der Sommerpause eine Beschlussvorlage vorzulegen, in der die weiteren Schritte zur Neubesetzung der Stelle zum 1. Februar konkretisiert werden. Die konkreten Gründe für Hartweg, genau jetzt einen Schnitt zu machen, wurden nicht genannt, der 64-Jährige selbst war gestern nicht für das BT erreichbar. Von vorneherein war klar, dass er altersbedingt nicht die komplette achtjährige Amtszeit vollenden kann, bis Oktober 2020, seinem 68. Geburtstag, hätte er sie ausfüllen können. Nachdem er zunächst signalisiert hatte, nach seiner dritten Amtszeit zu gehen, entschloss er sich, im Dezember 2015 doch nochmals anzutreten, hauptsächlich wegen der Themen Hochwasserschutz und PFC. Dass das Verhältnis zwischen dem Oberbürgermeister und seinem ersten Stellvertreter als zerrüttet gelten kann, war da schon kein Geheimnis mehr. OB Pütsch bekannte sich am Wahltag im Gemeinderat offen dazu, Hartwegs Herausforderin Annette Bauer zu wählen. Hartweg kam letztlich mit einer Stimme Mehrheit (23:22) nochmals ins Amt. Er erklärte damals, weitere "zwei bis drei Jahre" sein Bestes geben zu wollen - insofern wählte er nun den frühesten Zeitpunkt. Hartwegs Bürgermeister-Karriere im Rastatter Rathaus begann bereits 1989 als Zweiter Beigeordneter. Zwei Jahre später folgte die Wahl zum Ersten Beigeordneten, Wiederwahlen folgten dann 1999, 2007 (damals einstimmig und in offener Wahl) und schließlich 2015. Als Erster Beigeordneter leitet er das Dezernat II der Stadtverwaltung, zu dem die drei Fachbereiche Stadt- und Grünplanung, Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe gehören, mit insgesamt zehn Kundenbereichen. Zu seinem Wirkungskreis gehört auch der Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Außerdem hat Hartweg den Vorsitz im Gutachterausschuss der Stadt Rastatt inne. Letztlich, so wertete auf BT-Nachfrage CDU-Gemeinderatsfraktionsvorsitzende und Parteikollegin Brigitta Lenhard den Schritt Hartwegs, agiere er in dem von ihm angekündigten Rahmen. Seine Entscheidung sei zu respektieren, sagte sie, und sprach ihm Dank aus für alles, was er in den vielen Jahren als Beigeordneter für Rastatt geleistet habe. Den Blick nach vorne gerichtet, wünsche sie, einen Kandidaten zu finden, auf den sich der ganze Gemeinderat einigen könne. Für den stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Harald Ballerstaedt kommt der Schritt Hartwegs nach so kurzer Zeit doch eher überraschend. Die Sozialdemokraten zählen mit den Grünen und FuR zu denen, die bei der Wahl im Dezember 2015 auf die Mitbewerberin gesetzt hatten. Nun gelte es, den Blick in die Zukunft zu richten, so Ballerstaedt. Während Simone Walker (FuR) ihrer Verwunderung Ausdruck verlieh und die Frage nach dem Warum stellte, zeigten sich Roland Walter (Grüne) und FW-Fraktionsvorsitzender Herbert Köllner nicht überrascht. Hartweg bewege sich im Rahmen seiner Ankündigung und ziehe nun die Konsequenz. Ausgehend vom Ende des Dienstverhältnisses Ende Januar sieht Köllner den Zeitpunkt der Ankündigung mit Blick auf Ausschreibung und anstehende Neuwahlen als nicht schlecht gewählt.

