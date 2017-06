Imposantes Gespann begibt sich auf die Reise Von Frank Vetter Muggensturm - "Weg isch er", stellte ein Bekannter fest, nachdem Heinz Prien mit seinem Traktor-Gespann die heimische Straße in Muggensturm verlassen hatte. Der 60-Jährige ist seit Samstag auf dem Weg nach Island. Bis zum 30. September will Prien weder zurück in Baden sein. Dass Heinz Prien mit einem Hanomag-R460-Traktor aus dem Jahr 1963 und einem Wohnwagen, der auch schon 30 Jahre alt ist, ausgerechnet die Insel im Nordmeer als Reiseziel gewählt hat, ist einer Kreuzfahrt geschuldet, die ihn und seine Frau Irmgard 2013 nach Island geführt hatte. Und dass der Projektmanager bei Maquet das ungewöhnliche Fahrzeug als Reisemittel gewählt hat, geht auf einen beruflichen Burnout zurück; er musste sich etwas suchen, das ihn von der Arbeit ablenkt, erzählte er dem BT (wir berichteten). Am Samstagmorgen fand dann also die über Monate geplante Abreise des imposanten Gespanns statt. Der Hanomag, der mit einer extrabreiten, drehbaren Sitzbank und moderner Navigationselektronik ausgestattet ist, verfügt über einen 5,7-Liter-Dieselmotor. 50 Liter Getriebe-, 15 Liter Motorenöl und 30 Liter Kühlflüssigkeit seien nötig, damit das Aggregat seine 60-PS-Leitung entwickeln kann, so Heinz Prien. "Null nervös" sei er, antwortet der Globetrotter auf die entsprechende Frage. Und in der Tat: Der 60-Jährige machte bei der Abfahrt einen sehr entspannten Eindruck. Auch Freunde und Nachbarn waren gekommen, um den Traktor-Kapitän zu verabschieden. Traktorenfans aus Bühl standen mit zwei Lanz-Bulldogs, drei weiteren Hanomag- und einem Hürlimann-Traktor Spalier. Und irgendwie waren sie alle aufgeregter als Heinz Prien selbst. Wie sieht die Verpflegung aus? "Zwei Weckle als Vesper", hat er zum Reiseauftakt mit dabei. Ansonsten gäbe es dann Müsli zum Frühstück und abends wolle er grillen. Als erstes Teilstück der insgesamt rund 6000 Kilometer langen Reise hatte sich Prien am Samstag die 108 Kilometer lange Strecke bis nach Neunkirchen vorgenommen. In zwei Wochen möchten oder besser gesagt müssen Mensch und Maschine im dänischen Aalborg sein. Dort legt die Fähre nach Island ab. Die musste Prien bereits im Frühjahr 2016 buchen. In der dänischen Hafenstadt trifft er dann auch seine Frau, die mit dem Flugzeug nachkommen wird. Im Gegensatz zu ihrem Mann war sie am Samstag "furchtbar aufgeregt", gab sie zu. Und fügte mit Blick auf ihren Mann hinzu: "Ihn bringt nix aus der Ruhe." Von Aalborg aus reisen die beiden dann gemeinsam weiter. Die nächsten beiden Wochen werde sie jetzt erst einmal genießen, gestand Irmgard Prien am Samstagmorgen. Ihr Mann startete wie geplant um 10 Uhr freundlich winkend Richtung Island. Die Zurückgebliebenen versammelten sich zum Weißwurstfrühstück. Wenn Irmgard und Heinz Prien zurück in Muggensturm sind, ist kein längeres Ausklingen der Mega-Tour vorgesehen: Am 2. Oktober fängt Prien wieder an, zu arbeiten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Audi-Fahrer flüchtet nach Unfall Gernsbach (red) - Durch seine riskante Fahrweise hat ein Audi-Fahrer am Samstagvormittag mehrere Verkehrsteilnehmer in Gernsbach gefährdet. Ein Motorradfahrer stürzte und seine Maschine krachte gegen ein Auto. Der Audi-Fahrer fuhr jedoch davon (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Durch seine riskante Fahrweise hat ein Audi-Fahrer am Samstagvormittag mehrere Verkehrsteilnehmer in Gernsbach gefährdet. Ein Motorradfahrer stürzte und seine Maschine krachte gegen ein Auto. Der Audi-Fahrer fuhr jedoch davon (Symbolfoto: dpa). » - Mehr