Probiertour durch die Küchen der Welt

Rastatt - Was ist ein "Fudge"? Es sieht bunt aus, rund, eckig, irgendwie assoziiert der Betrachter gleich Süßspeise. Richtig: "Fudge" ist ein englisches Weichkaramell, erklärt Dennis Goltz. Der Wiesbadener ist mit seinem "Fudge"-Stand Teil der Street-Food-Tour, die am Wochenende im Rastatt Station machte.

"Es gibt hier Sachen, die man sonst zwar auch irgendwo finden kann, hier jedoch sind sie konzentriert", beschreiben Maria und Achim Unseld das Street-Food-Konzept treffend. Die Bietigheimer sind extra für einen Rundgang über die Food-Tour nach Rastatt gekommen, nachdem sie im Wochenjournal WO des Badischen Tagblatts davon gelesen haben. Pulled Pork und Kartoffel-Wedges haben sie gegessen. "Das war sehr gut, das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt", ziehen die beiden ein positives Fazit ihres Besuchs im Ehrenhof. Sie würden auch wiederkommen, wenn die Tour nochmals in die Barockstadt kommen sollte, sind sie sich sicher.

Zum zweiten Mal ist die kulinarische Karawane in Rastatt zu Gast. Nach dem Erfolg des Vorjahrs, als der städtische Eventmanager Markus Lang die Veranstaltung erstmals nach Rastatt geholt hatte, war es für ihn gar keine Frage das Event wieder stattfinden zu lassen - auch dank der Zusammenarbeit zwischen Stadtmarketing, den Staatlichen Schlössern und Gärten und der Interfest Event GmbH. Mehr als 30 mobile Küchen, neudeutsch-hip "Food-Trucks" genannt, luden nun wieder zwei Tage lang zum Entdecken der verschiedensten Essenskulturen ein. Wie auf der großen weiten Welt gekocht wird: Davon konnten die Besucher einen Eindruck bekommen.

Auch wenn das Angebot an Fleischgerichten überwog - ein Leben ohne Burger und Pulled Pork scheint nur noch schwer vorstellbar -, so konnten Vegetarier und Freunde veganer Speisen im Schlosshof auch so einiges entdecken. Ein vegan lebendes Paar aus Sinzheim zeigte sich dennoch enttäuscht: "Hier gibt es nur einen Stand mit veganem Essen." Den Vorwurf kontert Daniel Fuchs vom Veranstalter Interfest: "Die Leute müssen einfach die Speisekarten der Anbieter lesen. So viele von ihnen haben auch vegetarisches und veganes Essen", betont er. Auch die Klage eines Tour-Besuchers, es gäbe zu wenig Getränkestände, will Fuchs nicht gelten lassen. Vor dem Stand mit den Cocktails und vor den anderen Getränkeständen haben sich jedenfalls Warteschlangen gebildet. So ist das, wenn am Abend zu einem Event viele Menschen strömen. Tausende sind es an den beiden Tagen in Rastatt. Einer davon ist Andreas aus Haueneberstein. Er steht gerade an, um einen veganen Burger zu testen. "Das ist eigentlich nicht mein Ding", stellt er fest, aber die Food-Tour sei ja zum Probieren gedacht. Vor dem Ausflug ins Vegane hat er bereits eine Currywurst gekostet. Und anschließend gebe es dann noch ein Bier, ein "normales", lacht er. Das Angebot ist groß, verschiedenste Gerüche steigen dem Besucher in die Nase, seltsame Namen springen ins Auge. "I love Mauldasch" ist da an einem Stand Programm, während gegenüber ein "Geschmacksorgasmus-Spieß" für vier Euro angeboten wird. Sushi, Wild aus der Region und afrikanischer Sauerteig namens "Injera" verrät, wie am Kap gegessen wird. Und bei "Chally's" serviert Chally Dabai-Hauser gut gelaunt ein nigerianisches Hühnchengericht mit Curcuma, Röstzwiebeln und gebackener Banane. Zum Dessert können die Besucher weiterziehen und sich beim "Tortenglück" mit Minikuchen verwöhnen lassen oder auch ein Frozen Joghurt genießen. Gefrorenes war angesichts der Nachmittagstemperaturen sehr beliebt. Die Hitze indes ließ die Neugierig-Hungrigen am Samstag erst mit den Abendstunden massenhaft in den Schlosshof strömen.