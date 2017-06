Bis weit in die Nacht wird "gejammt"

Rastatt - Die Darbietungen reichten vom Tango über Blues und Klassik zum Rock, von fetzigen Rhythmen bis hin zu sentimentalen Schnulzen. Allesamt gespielt und gesungen von Musikern, die sich zur ersten "offenen Bühne" in Rastatt angemeldet hatten oder spontan hinzu gekommen waren.

Als Initiator und Moderator der Veranstaltung wirkte Helmut Frey. Vor wenigen Wochen hatte der studierte Sportwissenschaftler zusammen mit seinem Bandkollegen Bernd Roßnagel einen Auftritt auf der offenen Bühne in Hatzenweier (Ortsteil von Ottersweier) und war so begeistert von diesem Konzept, dass er dieses auch in Rastatt etablieren möchte (wir berichteten). Bei Ali, dem Betreiber des "Engel" in Niederbühl, stieß er mit der Idee auf offene Ohren.

Als Mentor und Maskottchen der Premiere war auch Harald Schydlo gekommen, der die Reihe seit 2015 im Bühler Raum veranstaltet. Als Liebhaber von Heavy Metal und Klassik schätze er die Vielfalt dieser Abende, die keine Musikrichtung festlege. Jeder Künstler oder jede Gruppe spiele ein bis vier Stücke, dabei käme es nicht darauf an, ob perfekt vorbereitet oder spontan vorgetragen, weil der Spaß im Vordergrund stehe.

Zum Beweis dafür eröffnete er den Abend mit einem Tango auf seiner Trompete. Das Instrument habe er bis zu seinem 16. Lebensjahr gespielt und dann für viele Jahre weggelegt. Erst vor einem Jahr habe er sich erneut dieses Blasinstrument zugelegt. Begleitet wurde er von Jana auf dem E-Piano. Im Anschluss gab er Bachs "Wohltemperiertes Klavier" zum Besten. Ihm folgte James O'Neil, bekannt auch unter dem Namen Jim. Er zeigte sich als Könner auf der Gitarre. Mit Titeln von Bob Seger und den Eagles zog er das Publikum in seinen Bann. Der 17-jährige Christian aus Rastatt begeisterte mit einem Boogie und einem Blues auf dem Klavier. Frey hatte den jungen Musiker auf dem Hoepfner-Burgfest in Karlsruhe spielen hören und spontan zu diesem Abend eingeladen. Als vielversprechendes Talent erwies sich Céline aus Bühlertal. Mit ihrer klaren, vollen Stimme und perfekt gespielter Gitarre interpretierte sie Lieder von Taylor Swift und Avril Lavigne. Besonders beeindruckend war ihr selbst komponierter Song "Deep inside me", der von den widersprüchlichen Gefühlen eines Teenagers handelt.

Ganz im Stil der Liedermacher seiner Generation sang der 20-jährige Marcel aus Rastatt den Hit von AnnenMayKantereit "Oft gefragt". Gut gelaunt bezog der junge Gitarrist und Sänger das singende Publikum als "Backgroundsänger" gleich in seine Show mit ein. Die Lauteste dieses Backgroundchors bestieg dann selbst die Bühne. Sie sei nicht vorbereitet, bekundete Alexandra, die mit drei Textbüchern und einer Gitarre erschienen war und sich mit dem Janis-Joplin-Titel "Me and Bobby McGee" als Rock-Röhre erwies. Nicht weniger extrovertiert brachte sie das Lied ihrer Namensgeberin "Mein Freund der Baum" zum Ausdruck.

Ursprünglich wollte er gleich zu Beginn spielen, räumte Frey fast am Ende des Programms ein, aber dann habe der Ablauf eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Deshalb beschloss er den offiziellen Teil des Abends, mit jeweils einem Titel von Adam Cohen und Marius Müller-Westernhagen. Vielen Musikern, die teilweise im Hintergrund auf der Gitarre oder dem Cajon mitgespielt hatten, brannten förmlich darauf, nun selbst auf der Bühne zu agieren. In unterschiedlichen Formationen wurde noch weit bis Mitternacht "gejammt". Frey war sehr erfreut über den geglückten Abend. Gemeinsam mit Wirt Ali sicherte er zu, die "offene Bühne" fortzuführen.