Party-Regenbogen über der Galopprennbahn

Iffezheim (sb) - Laut und vor allem bunt ging es zu beim Color-Festival am Samstag auf der Iffezheim Rennbahn. Wo sonst Pferde um die Wette galoppieren, haben sich mehrere hundert Jugendliche und junge Erwachsene getroffen, um zum wiederholten Male ein farbenfrohes Festival miteinander zu feiern. Los geht es bereits am Nachmittag. Da ist es richtig heiß, was die jungen Menschen nicht vom Tanzen zu Musik von DJs wie Chris Rockford, Dario Rodriguez, David Puentez oder später den Beat Kidz, DJ St3ve O, 2 Elements und zum Abschluss Third Dimenson abhält. Insgesamt acht Stunden lang ist Feiern angesagt. Vom Veranstalter wird ein Outfit möglichst ganz in weiß gewünscht. Doch so wie die jungen Besucher gekommen sind, gehen sie nicht nach Hause. Der besondere Clou der Veranstaltung besteht nämlich darin, dass jeder verschiedene Farbbeutel in Pink, Lila, Grün, Blau oder Orange kaufen kann. Diese werden dann auf Freunde oder solche, die es an diesem Tag werden wollen, geworfen - und schon ist das Gegenüber nicht mehr ganz so weiß. Viele Jugendliche tragen deshalb einen Mundschutz, die Handys sind in Plastiktaschen verpackt, und Sonnenbrillen werden nicht nur wegen des tollen Sommerwetters gerne getragen. Der Veranstalter versichert, dass die Farbe wieder zu entfernen ist. Vor Ort stehen gleich einmal zwei Duschen bereit, denn wer Farbe in die Augen bekommt, sollte diese gleich auswaschen. Den ersten Höhepunkt erreicht die Veranstaltung rund zwei Stunden nach dem Start. Da ist die Tanzfläche vor der Bühne bereits bestens gefüllt, und der erste "big throw" (große Wurf) steht an. Die Besucher werden animiert, möglichst alle gemeinsam ihre Farbbeutel zu öffnen - und über der Rennbahn entsteht ein bunter Regenbogen. Mitten unter die feiernden Masse haben sich Melanie und Clarissa aus Bühl gemischt. Die beiden 16-Jährigen sind zum ersten Mal dabei und total begeistert: "Es macht mega viel Spaß, und die Leute sind alle super drauf", sagen sie. Ihre Kleidung präsentiert sich ebenso wie die einst blonden Haare bereits in den verschiedensten Farben. Nebenan haben die Mitarbeiter des Malteser Rettungsdienstes einiges zu tun. Denn die Kombination aus Farbe und Hitze macht dem ein oder anderen doch zu schaffen. Da ist ein Platz im Schatten genau richtig, um sich einmal kurz auszuruhen. Allerdings nicht sehr lange, wie Thomas Breitschneider und Harald Wisser versichern. Beide sind bereits zum wiederholten Male mit dabei. "Die Rennbahn als Veranstaltungsort ist etwas Besonderes", freuen sie sich. Die DJs heizen dem feiernden Publikum acht Stunden lang ein. Besonders viel Freude macht es einigen Feiernden, auf den Schultern ihres Partners zu sitzen und von dort die Farbbeutel zu öffnen. Ein bunter Pulverregen prasselt so immer wieder auf die Partygäste nieder. "Es ist super", finden auch Renato (17) und seine Freundin Cheyenne (16). Sie sind mit einer ganzen Clique gekommen und ebenso begeistert wie eine Gruppe junger Frauen, die hier den Junggesellinnenabschied einer Freundin zelebrieren. Auf deren T-Shirt prangt ein rotes Herz . Nach dem nächsten "big throw" dürfte es ebenfalls ein bisschen bunter geworden sein.

