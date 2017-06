"Jacko" flitzt als Schnellster ins Ziel

Bietigheim - Enormes Durchhaltevermögen haben die zwei- und vierbeinigen Teilnehmer beim Hunderennen des Schäferhundevereins Bietigheim bewiesen. Am Sonntag hatte der Verein dazu auf seinen Hundeplatz eingeladen. Zahlreiche Vierbeiner und deren Herrchen legten die 50 Meter lange Strecke gleich zweimal zurück - bei Temperaturen um die 30 Grad.

Gerade für die Hunde sei es nicht ungefährlich, bei diesen Temperaturen gleich zweimal über die Strecke geführt zu werden, erklärte die Vorsitzende des Bietigheimer Schäferhundevereins, Manuela Groß. Wohl auch aufgrund des Wetters war die Besucherzahl im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein wenig zurückgegangen, bedauerte sie. Dennoch sei es natürlich auch verständlich, wenn die Herrchen den Hund und sich selbst nicht überfordern wollten.

Mit insgesamt 33 Startern war auf dem Hundeplatz in Bietigheim trotzdem einiges los. Und diejenigen, die teilnahmen, hatten sichtlich Spaß. Chihuahuas, Boxer, Dobermänner, Schäferhunde oder Australian Shepherds gingen an den Start. "Die meisten der Hunde, die teilnehmen, sind allerdings Mischlinge", erklärte Simone Detscher, die selbst mit drei verschiedenen Vierbeinern an den Start ging. Zwei davon gehörten ihr. Die dritte Teilnehmerin, mit der sie an den Start ging, "Ellianna", bildet sie seit rund sechs Wochen aus. "Wenn sie dann ausgebildet ist, kehrt sie in ihre Heimat nach Florida zurück", erklärte sie.

Damit es fair zuging, teilten die Veranstalter die Hunde im drei Größenklassen ein. In der Kategorie "Unter 30 Zentimeter" nahmen zehn Starter teil, "Zwischen 30 und 50 Zentimeter" waren es sieben Hunde mit ihren Besitzern und bei den Vierbeinern in der Klasse "Über 50 Zentimeter" waren es sogar 16 Teilnehmer.

Jedes Herrchen durchlief die Distanz mit Leckerlis oder dem vom Hund geliebten Spielzeug in der Hand, um ihn so schnell wie möglich ins Ziel zu locken. Sobald der Besitzer die Ziellinie überquert hatte, durfte auch der Vierbeiner losrennen und sein Bestes geben. Die Zeiten wurden mit Hilfe einer Lichtschranke, die vom zweiten Vorsitzenden Fredy Gallion persönlich konstruiert worden war, gemessen. "Früher haben wir die Zeiten manuell mit zwei Stoppuhren gemessen und dann den Mittelwert genommen. Heute ist das natürlich sehr viel professioneller", so die Turnierleitung.

Um die Hunde nicht zu sehr zu fordern, wurde nach dem ersten Durchgang eine rund 30-minütige Pause eingelegt. Viele nutzten die Zeit, um ihren Liebling im mit kaltem Wasser gefüllten Hundebecken abzukühlen und auch selbst ein wenig durchzuschnaufen. Die Pause trug eindeutig Früchte: Im zweiten Durchgang waren viele der Teilnehmer deutlich schneller als beim ersten Durchgang.

So erzielte bei den "Minis" Tanja Bertsch mit "Nanni-Rosi" den dritten Platz, Zweiter wurde Siglinde Heck mit "Mexx" und auf den ersten Platz rannte Ilona Wiesler mit "Lucca". In der Mittelklasse reichte es für Frank Mausolf und "Sky" zu Platz drei, Zweiter wurde Tobias Ziel mit "Muffin" und vom Siegerpodest grüßte Ann-Kathrin Schott mit "Linus".

In der Kategorie "Über 50 Zentimeter" wurde Simone Detscher mit "Ellianna" Dritter, als Zweitschnellster wurde Fredy Gallion mit "Geeny" gemessen und den Sieg fuhr Waldemar Block mit "Jacko" ein.