Schwierige Suche nach Schwimmmeistern

Rastatt - Für die Betreiber von Freibädern und Badeseen wird es zunehmend schwieriger, die Badeaufsicht sicherzustellen: Bundesweit gibt es rund 2000 offene Stellen, so der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister. Die Gemeinde Hügelsheim sucht derzeit Aufsichten für den Erländersee, der Baggersee in Sandweier ist mittlerweile als "Badestelle" eingestuft. Das heißt, dass die DLRG dort nur am Wochenende auf die Badegäste aufpasst, wie Horst Müller, stellvertretender Vorsitzender des DLRG-Bezirks Mittelbaden, im BT-Gespräch erläutert.

Die DLRG Mittelbaden organisiert nicht nur einen flächendeckenden Wasserrettungsdienst, sondern bietet interessierten Sportlern auch an, das Rettungsschwimmabzeichen abzulegen. Wer dieses in Silber schafft, kann ehrenamtlich als Badeaufsicht in Freibädern oder an Baggerseen eingesetzt werden, führt Horst Müller weiter aus. Ganz umsonst ist der Einsatz nicht, der Betreiber eines Bads oder Sees bezahlt die DLRG dafür.

Im Vorjahr haben 179 Interessierte das Rettungsschwimmabzeichen bei der DLRG Mittelbaden abgelegt, davon 154 in Silber und 25 in Gold, so Müller. Die Nachfrage nach solchen Kursen sei relativ konstant, die Altersspanne reichte 2016 von 16 bis 60 Jahren. Wer dann an einem Gewässer als Aufsicht eingesetzt werden möchte, muss außerdem eine ärztliche Tauglichkeitsprüfung vorlegen und eine Sanitätsausbildung der Stufe A. Empfohlen wird, die Kenntnisse alle vier Jahre aufzufrischen, doch die meisten Ortsgruppen böten dies alle zwei bis drei Jahre an, führt Müller aus. Die DLRG Mittelbaden kann aktuell auf 166 Kräfte im Wasserrettungsdienst zurückgreifen.

Der Verein ist in erster Linie an Seen im Einsatz: Am Muggensturmer Kaltenbachsee, an den Baggerseen in Stollhofen und Oberbruch, künftig am Erländersee in Hügelsheim an Wochenenden in den Sommerferien oder an der Badestelle in Sandweier an Wochenenden. Auch die Kommunen in den Kreisen Rastatt und Baden-Baden fragen immer wieder nach Unterstützung, allerdings sei dies personell nicht ohne Weiteres zu leisten, so Müller. Im Gernsbacher Igelbachbad ist die DLRG an Wochenenden im Einsatz, bis zur Schließung des Waldseebads in Gaggenau hatte man auch dort die Aufsicht, berichtet der stellvertretende Bezirksvorsitzende.

Hintergrund ist, dass die meisten "Wachgänger", wie die Badeaufsichten beim DLRG genannt werden, zwischen 16 und 20 Jahre alt sind. Aus beruflichen Gründen oder wegen des Studiums stehen sie dann nicht mehr zur Verfügung. Deshalb werden die DLRG-Rettungsschwimmer meist nur unregelmäßig und tageweise in Bädern eingesetzt.

Die meist jungen DLRG-Rettungsschwimmer, die an Wochenenden an den Badeseen ihre Freizeit opfern, sind außerdem immer häufiger mit Badegästen konfrontiert, die ihre Anweisungen ignorieren: "Das Beschimpfen und Bedrohen hat zugenommen", bestätigt Müller Hinweise, die das Badische Tagblatt bekommen hat.

Die Stadtwerke Rastatt haben für das Alohra und das Natura insgesamt 19 Aufsichten beschäftigt, davon acht in Vollzeit, wie Tobias Peter auf BT-Anfrage erläutert. Aktuell seien keine DLRG-Aufsichten bei den Stadtwerken beschäftigt. Das nachlassende Interesse am Beruf des Schwimmmeisters hat laut Peter mehrere Faktoren: Schichtarbeit, Dienste an Wochenenden und in den Schulferien, geringe berufliche Anerkennung und ein geringerer Verdienst im Vergleich zu einer Anstellung in der Industrie.