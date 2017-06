Hilfe gegen aggressive Bienen und die Varroamilbe

Malsch - Mit einem weichen Besen fegt Roswitha Wildauer Bienen von einer Honigwabe. Für die Hobbyimkerin aus Waldprechtsweier beginnt an diesem Tag - wie für viele andere Imker auch - die Honigernte. Trotzdem unterscheidet sich die Arbeit der 47-Jährigen von der anderer Imker: Neben der Ernte von Honig, Pollen und Propolis hat sie sich auf die Zucht junger Bienenköniginnen spezialisiert.

"Königinnen zu züchten ist etwas Besonderes", betont Roswitha Wildauer. "Die meisten halten nur Bienen." Genau so hatte es auch bei ihr angefangen. Denn das Interesse für die Tiere sei schon immer da gewesen. Zur Imkerin wurde Wildauer allerdings durch einen Zufall: Vor 15 Jahren entdeckten ihre Kinder einen Bienenschwarm auf einem Spielplatz. Ein Imker fing die Insekten ein, wollte das Volk aber nicht behalten. So kam Wildauer zu ihren ersten Bienen.

Die Anzahl der Völker ist seitdem gewachsen, mittlerweile liegt sie bei 22. In jedem Stock leben rund 40 000 Bienen. Zudem kümmert sich Wildauer, die Vorsitzende des Bienenzuchtvereins Malsch ist, auch um die Stöcke auf dem Lehrgelände. Irgendwann wollte Wildauer eine Bienenkönigin nachzüchten, besuchte dafür mehrere Kurse - der Startschuss für ihre Zucht.

Um die Königinnen zu vermehren, entfernt Wildauer aus einem Bienenstock die Königin und hängt einen Zuchtrahmen hinein. Darin befinden sich kleine Larven des Volks, das die Imkerin nachzüchten will. Nach genau 16 Tagen schlüpfen die Königinnen. Das zu wissen, ist für Wildauer sehr wichtig. Denn kaum sind die Königinnen geschlüpft, zieht die 47-Jährige um sie und deren Pflegebienen kleine Käfige. Diese sehen aus wie durchlöcherte Plastikröhrchen. Würde Wildauer das nicht tun, käme es zu Kämpfen unter den Bienenköniginnen - die wohl nur eine überleben würde. "Ich muss mich also genau an den Terminplan halten", verdeutlicht sie. Rund 100 Königinnen züchtet Wildauer so pro Jahr.

Einige ihrer jungen Bienenköniginnen sind vergangene Woche auf Reise gegangen: Sie kommen auf die Insel Juist, dort werden sie von speziell gezüchteten Drohnen, so heißen die männlichen Honigbienen, begattet. Auf der Insel könne man ausschließen, dass es noch andere Drohnen gebe, erklärt Wildauer. Auch auf der Hornisgrinde gebe es sogenannte Belegstellen. "Das ist eine gezielte Anpaarung auf natürlichem Wege." Auch eine künstliche Begattung wäre möglich: unter Vollnarkose und unter dem Mikroskop.

Doch woher weiß Roswitha Wildauer so genau, welche Bienen sie nun züchtet? "Jedes Bienenvolk hat seinen eigenen Charakter." Viele Eigenschaften werden dabei von der Bienenkönigin auf ihr Volk übertragen. Um diese Merkmale zu erfassen, führt die 47-Jährige genau Buch. So hat jeder Bienenstock seine sogenannte Stock-Karte, auf der unter anderem Sanftmut der Tiere oder der Honigertrag notiert werden. Auch diverse Tests führt Wildauer durch: Mit einer desinfizierten Nadel sticht sie in gekennzeichneten Bereichen in Larvenzellen. "Das simuliert den Befall mit der Varroamilbe." Nach acht Stunden kontrolliert sie die Stellen. Im Idealfall haben die Bienen erkannt, dass mit der Larvenzelle etwas nicht stimme und diese aus dem Stock geräumt. Am Ende der Saison werden zudem Bienen in ein Labor eingeschickt und überprüft. Am Jahresende werden alle Daten ausgewertet.

Vor einigen Jahren wollte man zum Beispiel sanftmütige Bienen züchten. Mittlerweile steht etwas anderes im Vordergrund: die Toleranz gegen die Varroamilbe. "Das ist der Hauptparasit, der den Bienen zu schaffen macht", erläutert Wildauer. Eingeschleppt sei die Milbe aus Asien. Die Bienen dort kommen mit dem Parasit zurecht. Die europäische Biene hatte indes evolutionstechnisch gesehen noch keine Zeit, sich eine Strategie gegen die Milbe anzueignen. Mit einer züchterischen Auslese will Wildauer deshalb nachhelfen.

Das SWR-Fernsehen berichtet an Fronleichnam, 15. Juni, 18.05 bis 18.30 Uhr in "Bienenliebe - mehr als nur imkern" über Roswitha Wildauer. In der Mediathek ist die Sendung ab morgen, 16 Uhr, zu sehen.