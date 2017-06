Auer Gemeinderat verärgert über Pfarrgemeinde Au am Rhein (HH) - Der Spruch vom Haussegen, der schief hängt, ist wohl selten so treffend, wie bei jenem Ärger, der am Montag im Auer Gemeinderat aufwallte. Beim Punkt "Informationen" wies Bürgermeisterin Veronika Laukart auf eine Nachricht aus der Pfarrgemeinde hin, die auch im jüngsten Mitteilungsblatt des Orts zu lesen war. Sie handelte davon, wie Raumnöte im Kindergarten St. Joseph behoben werden könnten. Die Kirche brachte aus heiterem Himmel eine Investitionssumme von zwei Millionen Euro auf den Tisch, die beim Gemeinderat einen bitteren Nachgeschmack hinterließ. Die Mitteilung der Pfarrei war im Protokoll einer Pfarrgemeinderatssitzung vom 26. April enthalten, das vorige Woche im Gemeindeblatt veröffentlicht worden war. In der Notiz hieß es, dass der Kindergarten kommendes Jahr erweitert werden müsse. Ein Architekt habe "einige Ideen vorgestellt", die eine Bausumme von bis zu zwei Millionen Euro erforderten. Ein anderer Planer solle die "Variante Schwesternhaus" untersuchen. Die politische Gemeinde sei in die Überlegungen "bisher nicht involviert", erklärte die Auer Bürgermeisterin Veronika Laukart, die gleichzeitig ankündigte, dass in Kürze Gespräche mit der Pfarrgemeinde stattfinden werden. Walter Hettel (FWG) hakte spürbar sauer nach. Er frage sich, warum die Pfarrgemeinde schon wieder diese Art der Kommunikation gewählt habe. Es sei bereits das zweite Mal, dass man zu wichtigen Kindergartenangelegenheiten im Vorfeld nicht einbezogen worden sei. Und das, begründete Hettel seine Empörung, obwohl die Kommune der größte Geldgeber sei. An Investitionen im Kindergarten müsse sie sich laut Vertrag mit 70 Prozent beteiligen. In früheren Gesprächen, fügte Hettel hinzu, sei von lediglich 150000 Euro Baukosten die Rede gewesen. "Wir sind verärgert", richtete er an die Adresse der Verantwortlichen die Hoffnung auf eine bessere Zusammenarbeit. Ganz ahnungslos dürfte man im Gemeinderat vermutlich nicht gewesen sein, ist doch der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Kimmig auch Mitglied des Pfarrgemeinderats, der für die gesamte Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein zuständig ist. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, nahm er an der besagten Beratung teil. Im Gemeinderat erklärte Kimmig, dass "alle" Planungsideen, die dem Pfarreigremium vorgestellt worden seien, "nicht infrage kommen". Mit "Variante Schwesternhaus" ist der Umbau eines Wohnhauses gemeint, das an Kindergarten und Pfarrzentrum angebaut ist. Es wird im Gemeinderat, so ergaben Nachfragen, als beste Option für eine Erweiterung angesehen. Die zwei Millionen hingegen sollen auf einen Neubau im Pfarrgarten gemünzt sein, was Kommunalvertreter als utopisch erachten. Seitens der Pfarrgemeinde war gestern keine Stellungnahme zu bekommen.

