PFC: Frühwarnsystem wird erweitert Rastatt (red) - Erkenntnisse im Kampf gegen die Verunreinigung von Boden und Grundwasser mit perfluorierten Chemikalien (PFC) liefert das Grundwassermodell für das Wasserschutzgebiet Rauental. Dessen Ergebnisse liegen nun vor, wie die Star-Energiewerke Rastatt gestern mitteilten. Das Modell umfasst das gesamte mit PFC belastete Gebiet zwischen Kuppenheim und Rauental, erarbeitet wurde es durch das Ingenieurbüro Prof. Kobus und Partner GmbH. Bemerkenswerteste Erkenntnis laut Mitteilung: Das Grundwasser am Rohwasserbrunnen des Wasserwerks Rauental stammt bis zu 60 Prozent aus der Murg. Der Rest setzt sich in etwa je zur Hälfte aus Grundwasser zusammen, das sich aus Niederschlägen neu gebildet hat und das vom Murgtal sowie dem Schwarzwald unterirdisch zugeströmt ist, so der städtische Wasserversorger. "Es ist also von außerordentlicher Bedeutung, dass das Wasser in der Murg einigermaßen sauber bleibt", betont Star-Energiewerke-Geschäftsführer Olaf Kaspryk. Er appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten - von der Politik über die Aufsichtsbehörden bis zu den Verbrauchern und der ansässigen Industrie. Dass Flusswasser zu Grundwasser wird, sei ein natürlicher Prozess: Aus dem Flussbett versickert Wasser langsam und gelangt so in den Grundwasserleiter. Kaspryk stellt zudem fest, dass es wichtig und richtig gewesen sei, die Zahl der Vorfeldmessungen zu verdichten: "Diese Messstellen sind ein Frühwarnsystem. Auf diese Art wissen wir zeitig, ob verunreinigtes Wasser auf das Einzugsgebiet des Brunnens zufließt. Das gibt uns die Möglichkeit, rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einzuleiten." Das System wird nun ausgebaut: Das Versorgungsunternehmen bohrt - ebenfalls ein Ergebnis des Grundwassermodells - rund 700 Meter südöstlich des Brunnens eine weitere Messstelle. "Das Modell hat gezeigt, dass die Messdichte an dieser Stelle noch nicht ausreichend ist", erklärt Kaspryk. 18 Messstellen gibt es bereits im und rund um die Wasserschutzzonen. Wie berichtet, bauen die Star-Energiewerke derzeit ihr ihr Werk in Rauental um. Mit Hilfe von Aktivkohlefiltern soll PFC dort aus dem Grundwasser entfernt werden. Mitte 2013 war der Betrieb dort eingestellt worden. "Nach dem Umbau können wir auch aus diesem Wasserwerk wieder einwandfreies Trinkwasser liefern", verspricht Kaspryk. Derzeit wird Rastatts Bevölkerung ausschließlich aus dem Wasserwerk Ottersdorf beliefert, im Bedarfsfall kann über eine neu gebaute Verbindungsleitung aushilfsweise Trinkwasser von den Stadtwerken Gaggenau bezogen werden. Ein weiteres Gutachten, das die Star-Energiewerke beauftragt haben, soll Aufschluss darüber geben, wann wahrscheinlich die höchste Konzentration an PFC im Grundwasser des Wasserschutzgebiets Rauental vorhanden sein wird. "Je genauer wir den Zeithorizont kennen, desto besser können wir planen und arbeiten", ist sich Kaspryk sicher. Die Aufrüstung der Wasserwerke - nach dem Umbau in Rauental stehen Schutzmaßnahmen in Ottersdorf an - koste das Unternehmen mehrere Millionen Euro. Kaspryk: "Wir betreiben hier künftig Grundwassersanierung, was eigentlich nicht Aufgabe eines Wasserversorgers ist, sondern eine der öffentlichen Hand."

