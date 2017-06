Schulstandort vor dem Aus

Schulträger der Favorite-Werkrealschule sind die Gemeinden Muggensturm und Bischweier sowie die Stadt Kuppenheim. Die Klassenstufen fünf bis sieben werden in Kuppenheim unterrichtet, die Klassen acht bis zehn im Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule in Muggensturm. Die Schülerzahlen sind rückläufig. Vergangenes Jahr haben sich 16 Kinder für die fünfte Klasse angemeldet. Erreicht eine Schule zwei Jahre hintereinander keine Anmeldezahl von mindestens 16 Schülern, wird sie aufgelöst.

Das ist ein Punkt, der auch in den Unterlagen zur Muggensturmer Gemeinderatssitzung zur Sprache kommt: Aufgrund der "fehlenden Akzeptanz der Eltern, ihre Kinder an der Werkrealschule unterrichten zu lassen", seien die Anmeldezahlen "weiter deutlich eingebrochen", heißt es dazu. Als Gemeinde habe man keinen aktiven Einfluss auf die Anmeldezahlen. Schon in der Vergangenheit hatte die Gemeinde Muggensturm kritisiert, dass die Werkrealschule durch die Politik geschwächt werde. So könne der Hauptschulabschluss auch in Realschulen erworben werden. Weitere Diskussionspunkte waren immer wieder das Anmeldeverfahren aus Muggensturm sowie die Raumnutzung in der Albert-Schweitzer-Schule.

Karsten Mußler, Bürgermeister der Stadt Kuppenheim, die federführender Schulträger ist, bedauert die anstehende Muggensturmer Entscheidung. Diese sei für ihn "schwer nachzuvollziehen". Der Standort Muggensturm würde als Konsequenz wegfallen, die weiterführende Schule gäbe es danach nicht mehr in der Gemeinde. Die Kosten, die bislang die drei Kommunen tragen, würden dann nur noch Bischweier und die Knöpflestadt übernehmen - wobei Kuppenheim die Hauptlast von mehr als 95 Prozent stemmen müsste. "Ich finde es schade, wenn ohne Not eine Bildungseinrichtung aufgegeben wird", betont Mußler. Die Schule habe in der Vergangenheit bewiesen, dass sie erfolgreich arbeite. Kuppenheim will deshalb weiter an der Werkrealschule festhalten.