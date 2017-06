Aufgeheiztes Rastatt braucht kühle Luft

Rastatt - "Stadtklima hat viel mit Hitze zu tun": Der Feststellung Peter Trutes, Fachmann der Geo-Net Umweltconsulting GmbH, wird in diesen Tagen kaum ein Rastatter widersprechen wollen. Trutes Firma hat für die Barockstadt eine Klima-Analyse erstellt, auf deren Grundlage Maßnahmen zur Verbesserung der klimatischen Situation entwickelt und Auswirkungen geplanter Baumaßnahmen überprüft werden können. Rastatt ist ohnehin schon ein heißes Pflaster, die weitere Stadtplanung sollte das berücksichtigen, so der Appell.

"Nicht jedes Quartier nachverdichten, bestehende Bebauungsdichte beachten, so weit wie möglich Grün und Wasser einbauen", lauteten Leitsätze, die Trute jüngst im Gemeinderat formulierte. Konkrete Hinweise geben die Karten, die sein Büro für Rastatt aufgelegt hat. Diese basieren auf Modellen, in die auf 304 Quadratkilometern Fläche nicht nur das Stadtgebiet, sondern das Umfeld mit einberechnet wurde, um großräumig sogenannte Austauschsysteme zu erfassen: Luftströmungsfelder, die in die Siedlungsfläche ziehen und Entlastung bringen.

Im vergangenen Jahr hatte Trute das Zwischenergebnis seiner Analyse präsentiert, jetzt liegt das Endergebnis vor, das in ein städtebauliches Entwicklungskonzept münden soll. Immerhin ein Viertel der bebauten Fläche in Rastatt gilt als stark, elf Prozent als mäßig und 24 Prozent als noch schwach überwärmt.

An heißen Sommertagen kühlt sich die erhitzte Stadt auch nachts nicht überall genügend ab - bei immer noch über 20 Grad Lufttemperatur um 4 Uhr morgens ist dann von tropischen Nächten die Rede.

Ein Augenmerk gilt daher den kühleren Luftströmen, deren Weg in die Stadt man nicht verbauen sollte.

Als die wichtigsten sechs Leitbahnen gelten hier (siehe Grafik) die Freifläche nordwestlich des Zay entlang der Murg (1), das Grünareal westlich des Waldfriedhofs (2), die Gleisanlage südlich der Karlsruher Straße (3), die südliche Murgniederung (4), die Freifläche zwischen Niederbühl und der Kernstadt (5) sowie die Grünfläche entlang der Oberwaldstraße (6).

Beispielhaft lenkte Trute im Gemeinderat den Blick auf drei Gebiete der Kernstadt. Die barocke Innenstadt mit ihrer "stark verdichteten", mehrgeschossigen Blockrandbebauung, sehr geringem Grünflächenanteil, nächtlichem Wärmeinseleffekt und mangelhafter Durchlüftung: Hier lauten die Planungshinweise, den Grünanteil zu erhöhen, die Aufenthaltsqualität im Freien zu verbessern, in der Bebauung der Hitze mit Maßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung oder Entsiegelung zu begegnen. Immerhin sieht sich die Stadt an dieser Stelle mit der gerade begonnenen Neugestaltung der oberen Kaiserstraße bereits auf dem richtigen Weg. Es soll mehr Bäume geben als zuvor, neue Wasserflächen werden geschaffen.

Rund um den Röttererberg hingegen herrschen aufgrund der vorwiegenden Eigenschaft als Wohngebiet mit Einfamilien- und Reihenhäusern und hohem Grünflächenanteil größtenteils günstige bioklimatische Bedingungen und gute Durchlüftung. Dort gelte es, auch künftig Bauhöhen möglichst gering zu halten und bei der Platzierung von neuen Baukörpern die Kaltluftströmungen zu berücksichtigen. Im Übrigen - ein Hinweis an Bauherren - ist Trute zufolge auch der allgemeine Trend zu mineralischen Vorgärten (etwa aus Kies, Split, Schotter, Stein) aus klimatischer Sicht "nicht zu begrüßen".

Die Fohlenweide als Grünfläche wiederum gilt als Kaltluftleitbahn. Will heißen: Bauliche und sonstige Hindernisse sowie Randbebauung sollten dort vermieden werde, um die Klimafunktion des Areals für das angrenzende Stadtgebiet zu erhalten und keinen Luftstau zu verursachen.

Weiteres Beispiel: Der Neubau des Edeka-Zentrallagers zwischen Autobahn und Baulandstraße, der Auswirkungen aufs Klima in der unmittelbaren Umgebung haben werde. Mit dem Vorhaben am Rande des Gewerbegebiets würden etwa zwei Drittel einer "wichtigen Leitbahnstruktur" für Kaltluftströme verbaut, wie Trute im Gemeinderat ausführte. Allerdings sei dies in diesem konkreten Falle nicht "ganz so problematisch" zu sehen, da von dem Vorhaben kein Wohngebiet, keine Kindertagesstätte und kein Krankenhaus betroffen würden.