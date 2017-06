Mehr Freiheiten für Häuslebauer im "Hahnheck"

Au am Rhein - Drei Kräne ragen mittlerweile im Baugebiet "Hahnheck Nussbaumgewann" in die Höhe, an einem Neubau in der Feldstraße ist das zweite Stockwerk schon fast fertig, am anderen Ende des Gebiets wird in einer Baugrube der Kellerboden armiert. Es entstehen immer mehr Baustellen, das künftige Wohngebiet nimmt langsam aber sicher Gestalt an.

Das Aussehen, das es einmal haben wird, lassen bereits zahlreiche Bauanträge erahnen, die in den vergangenen Monaten den Auer Gemeinderat passiert haben. In der jüngsten Sitzung wurden erneut fünf Stück vorgelegt sowie ein Ergänzungsantrag für eine Garage zu einem schon genehmigten Wohngebäude.

Alle bisherigen Baugesuche mussten dem Gemeinderat lediglich zur Kenntnis gegeben werden. Da in allen Fällen die Bestimmungen des Bebauungsplans eingehalten waren, konnte das Landratsamt den roten Punkt ohne Anhörung der Kommune erteilen. In die Beurteilungen der Baurechtsbehörde flossen auch die Änderungen von Festsetzungen ein, die vom Ratsgremium vor einigen Wochen eingeleitet worden waren. In der Gemeinderatssitzung am Montag konnte das Änderungsverfahren abgeschlossen und die entsprechend korrigierte Fassung des Bebauungsplans verabschiedet werden.

Die Abweichungen vom ursprünglichen Regelwerk betreffen Dachformen und die Überschreitung von Baugrenzen. Letzteres wird nun generell in geringfügigem Umfang zugelassen. In der alten Fassung war die Einschränkung "ausnahmsweise" enthalten. Auf sie wurde verzichtet, um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Für "Ausnahmen" hätte jedes Mal die Gemeinde gehört werden müssen. Überschreitungen sind erlaubt, sofern es sich um "untergeordnete Bauteile" handelt und ein Abstand von mindestens 2,50 Metern zur Grundstücksgrenze gewahrt wird.

Die vorderen Baugrenzen dürfen für offene Treppenanlagen ignoriert werden, wenn zum Gehweg wenigstens 75 Zentimeter Distanz gehalten wird.

Die Gestaltung der Dächer wurde komplett freigegeben. Eine frühere Vorgabe wurde ersatzlos gestrichen. In der abschließenden Beratung erläuterte Dorfplaner Christian Essmann noch einmal die Gründe der Änderungen, insbesondere zur Frage der Dächer. Sie liegen in einer geänderten Rechtssprechung. Einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zufolge dürften Dachformen in Ortskernen nicht mehr als "städtebaulicher Belang" angesehen werden. Die zuvor geltende Auffassung, die Gestaltung müsse sich in die Umgebungsbebauung einfügen, sei damit hinfällig.

Das Landratsamt als Baurechtsbehörde folge dieser Richtschnur, ohne eigenen "pflichtgemäßen" Ermessensspielraum zu nutzen, kritisierte Essmann die neue Praxis. Es sei bedauerlich, dass der "geniale" Paragraf 34, der das Einfügen als Maßgabe vorsieht, in diesen Fällen keine Rolle mehr spiele. Was dabei herauskomme, könne man in Illingen sehen, wo mitten in gewachsene Strukturen Häuser gebaut worden seien, die einen "Kubus" darstellten. Diese Würfelform sei "momentan sehr beliebt", manchmal sähen sie sogar gut aus, räumte Essmann ein.

Die Gemeinde Au sei der Meinung gewesen, was in Ortskernen erlaubt werde, sollte man in einem Neubaugebiet nicht unterbinden. Daher habe man den Passus zur Dachgestaltung ersatzlos entfernt. Walter Hettel (FWG) stellte das Positive heraus: Bauherren hätten nun größeren Spielraum. Dennoch runzelte er die Stirn ob eines Hinweises aus dem Landratsamt. Die Behörde habe moniert, dass die gestrichene Vorschrift bezüglich der Dachformen "schwer verständlich" und "kompliziert ausgedrückt" gewesen sei. Er wundere sich, merkte Hettel ironisch an, dass die zuvor nie bemängelte Richtlinie viele Jahrzehnte lang für mehrere Baugebiete "immer funktioniert" habe.