"Volles Haus" am Weltblutspendertag

Besonders dringend werden Blutspenden an verlängerten Wochenenden benötigt, weil die aus der Spende gewonnenen Blutblättchen nur vier Tage haltbar sind. "Die Blutblättchen sind das Produkt, das wir am meisten brauchen, um Menschenleben zu retten", verdeutlichte Debus und freute sich deshalb mit Kreisbereitschaftsleiter Hans-Joachim Brüssow umso mehr, dass am Mittwoch rund 130 Spender (darunter 20 Erstspender) ins DRK-Haus kamen. "Das ist eine sehr gute Spenderzahl", berichtet Brüssow und ruft potenzielle Spender dazu auf, vor allem während oder kurz vor Ferienterminen ihr Blut zu spenden. Mit dem vor gut drei Jahren eingeführten Blutspenderausweis in Scheckkartenformat ist dies bundesweit möglich. "Sie können also problemlos auch an Ihrem Urlaubsort spenden", sagte Ralf Debus. Die Spenden, so erläuterte er, werden unter anderem zur Behandlung von Krebspatienten, aber auch für die Notfallversorgung nach Unfällen oder für die Versorgung bei der Geburt verwendet.

"Blut ist nicht künstlich herstellbar", verdeutlichte OB Hans Jürgen Pütsch, der am Mittwoch ebenfalls sein Blut spendete. Da es ihm viele gleichtun wollten, wurde die Spendezeit am Abend spontan verlängert. Rund ein Dutzend ehrenamtliche Helfer des DRK-Ortsvereins Rastatt sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

"Sie sind ein Segen für alle, die dringend auf eine Blutspende angewiesen sind", rief der stellvertretende Vorsitzende Jörg Ilgen am Abend dann den Mehrfachspendern zu, die von der Stadt und dem Blutspendendienst im Historischen Rahaus ausgezeichnet wurden. Jeder gesunde Erwachsene könne pro Termin einen halben Liter Blut spenden. "Mir ist wichtig, dass anderen mit meinem Blut geholfen werden kann. Für mich ist Blutspenden eine soziale Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen", sagt Martin Bauer. Der 60-Jährige spendete mit 18 Jahren das erste Mal sein Blut und wurde jetzt von OB Pütsch für seine 125. Spende ausgezeichnet. Noch öfter hat Horst Hägele sein Blut gespendet. Ihm wurde für 150 Blutspenden die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 150 verliehen. Zudem wurden am Weltblutspendetag ausgezeichnet: Eva Glattfelder, Dieter Jonda, Reinhard Matz und Werner Tremmel (je 100 Spenden), Heidi Schmidt (75 Spenden), Wilfried Drexler, Matthäus Gatzka und Heinz Walther (je 50 Spenden), Belinda Babian, Dita Bischoff, Helmut Bruder, Simon Kreidler, Gabriele Metze, Thorsten Pall, Edgar Schmidt, Jana Schölzke und Hamdija Tubic (je 25 Spenden) sowie Petra Bauer, Patrick Ehling-Weiss, Dominic Epple, Sabine Ernst, Wolfgang Franzke, Andreas Frietsch, Patrick Harbrecht, Silvia Hurrle, Beytullah Kobak, Eduard Krasikov, Kurt Steger, Katja Wellna und Marlon Yuen für jeweils zehn Spenden.

Info: Im gesamten Landkreis Rastatt gibt es pro Jahr rund 100 Blutspendetermine. Alle Termine in der Region finden sich unter www.blutspende.de.