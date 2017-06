Gewalt und Entbehrungen belasten

Die Probleme resultieren seiner Einschätzung zufolge aus belastenden Gewalterfahrungen in den jeweiligen Herkunftsländern, auf der Flucht, zum Teil auf dem Meer, aber auch in Deutschland, wo die Menschen mit Fremdheit, Sprachproblemen, einer schwierigen Wohnsituation, Unsicherheit bezüglich des Aufenthaltsstatus, mit einer unklaren sozialen und beruflichen Perspektive leben müssen.

Deswegen habe die Psychologische Beratungsstelle mit einer gestiegenen Anzahl von Fällen psychosozialer Unterstützung für Familien und junge Menschen mit Fluchthintergrund zu tun, berichtete Baumann dem Jugendhilfeausschuss des Kreistags: 2016 nahmen 25 unbegleitete minderjährige Ausländer die Beratung in Anspruch. Beratungsgründe waren neben der Verarbeitung von Gewalterfahrungen im Herkunftsland und den Fluchterfahrungen auch Trauer, Heimweh, Einsamkeit, sexuelle Übergriffe, depressive Verstimmungen, Sorge um die im Herkunftsland zurückgebliebene Familie, Schlafprobleme oder aggressives Verhalten.

Bei Beratungen für Flüchtlingsfamilien mit Säuglingen und Kleinkindern kümmerte sich der Fachdienst Frühe Hilfen in 22 Fällen um psychische Probleme der Eltern, Fragen zur Säuglingspflege oder zum Stillen, Unterstützung bei der Suche nach Hebammen oder auch spezifische Beratung für Sozialbetreuer in den Gemeinschaftsunterkünften.

In weiteren 23 Fällen wurden Familien zum Beispiel wegen Verhaltensauffälligkeiten oder emotionalen Problemen der Kinder in Schule oder Kita, Erziehungskonflikten in der Familie, psychischen Problemen der Eltern oder Konflikten der getrennten Eltern beraten. Besondere Herausforderungen sind dabei die kulturellen und häufig auch sprachlichen Verständigungsprobleme, so Baumann.

Fachkräfte der Psychologischen Beratungsstelle stehen über die Fallarbeit hinaus Kooperationspartnern zur fachlichen Beratung im Zusammenhang mit der psychischen Situation von Flüchtlingen zur Verfügung, zum Beispiel im Rahmen von Informationsveranstaltungen für Kita-Personal oder für Mitglieder des Netzwerks Frühe Hilfen und Kinderschutz.