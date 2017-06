Schlosskirche präsentiert sich bei Führungen "in neuem Glanze"

Die Verantwortlichen erwarten großen Andrang: In dem barocken Gesamtkunstwerk, das rund 20 Jahre lang geschlossen war, prunken schließlich prächtige Deckengemälde, reiche Stuckierungen, einzigartige Steineinlegearbeiten und kostbare Textilien.

Am Eröffnungswochenende soll es an beiden Tagen daher halbstündlich Führungen geben. Karten hierfür - mit fester Eintritts-Uhrzeit - sind laut Mitteilung ab dem kommenden Mittwoch, 21. Juni, für sechs Euro an der Schlosskasse zu erwerben. Anmeldungen/Reservierungen hierfür sind bereits beim Service-Center unter (06221) 6588815 möglich.

Auch nach dem Wiedereröffnungswochenende wird die Schlosskirche zu besichtigen sein, im Rahmen von "regulären" Führungen sowie bei Themenführungen, die sich verschiedenen Aspekten widmen und für die man sich ebenfalls beim Service-Center anmelden kann. Bis in den Dezember hinein sind Termine festgezurrt worden (jeweils an Sonntagen ab 14.30 Uhr).

Am Sonntag, 9. Juli, geht es um "Prunkvolle Demut - Katholische Bilderwelten und Rituale im Barock". Markgräfin Sibylla Augusta errichtete mit der Schlosskirche ein Gesamtkunstwerk, das bis heute einen tiefen Einblick in ihre Glaubenswelt ermöglicht. In der Führung erfährt man, wie sich die Fürstin als christliche Herrscherin in Szene setzte und wie katholischer Glaube im höfischen Alltag gelebt wurde (Erwachsene zwölf, ermäßigt sechs Euro). Auch am 1. November.

Am 16. Juli stehen "Stoffe, Steine, Stickereien. Sibylla Augustas Kirchenschatz" im Blickpunkt. Mehr als 500 Reliquien, Heiligenfiguren, Paramente und liturgische Geräte gehörten dazu. Wie sie aussahen, vermitteln neben erhaltenen Stücken die historischen Inventare: Gold und Silber, Perlen, Brillanten und Edelsteine kamen neben teuren Stoffen zum Einsatz. Mit Besuch der Heiligen Stiege (maximal zwölf Teilnehmer) kostet diese Führung 20 Euro. Auch am 10. September und 19. November.

"In neuem Glanze" heißt die Führung, die sich um die Restaurierung und Konservierung der Schlosskirche dreht (30. Juli und 24. September). Ein Budget von 2,5 Millionen Euro hatten die Restauratoren dafür zur Verfügung. Das ab 1720 auf Beschluss der Markgräfin errichtete Kleinod ist laut Mitteilung einer der vollkommenst erhaltenen barocken Kirchenräume der Region. Der innerhalb von nur drei Jahren errichtete Bau besticht durch seine einzigartige Ausstattung. Die Führung stellt die Sanierungsarbeiten vor, die sowohl Schwachpunkten der ursprünglichen Konstruktion als auch der Substanzerhaltung sowie den Alterungsspuren Rechnung tragen mussten. Die Grundlagen des konservatorischen Konzepts werden vom zuständigen Fachmann des Landesdenkmalamts erläutert (Erwachsene zwölf, ermäßigt sechs Euro).

Am 20. August, 3. Oktober, 2. Dezember spürt eine Sonderführung dem "Leben Jesu in Rastatt" nach. Die fromme Markgräfin ließ sich heilige Stätten aus dem Leben Jesu nachbauen. Vorbilder und Bedeutung der Schmerzhaften Muttergottes-Kapelle, der Heiligen Stiege, des Heilgen Grabs in der Schlosskirche, der Betlehemsgrotte in der Kapelle Maria Einsiedeln und der verschwundenen Loretto-Kapelle werden beleuchtet (20 Euro, maximal zwölf Teilnehmer).