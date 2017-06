Schatten statt zweiter Sprint

Rastatt



Führungen durch die Schlosskirche Rastatt (red) - Für das Führungsprogramm in der Rastatter Schlosskirche sind jetzt Anmeldungen möglich. Das rund 20 Jahre lang geschlossene und aufwendig restaurierte barocke Kleinod wird am ersten Juliwochenende erstmals wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Foto: SSG).