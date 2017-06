Chaos bei Brand als Geburtsstunde der Feuerwehr

Durmersheim - Wenn's brennt, kommt die Feuerwehr. Und wenn es sie nicht gäbe? Dann würde es bei einem großen Brand wahrscheinlich so drunter und drüber gehen, wie am 2. Februar 1867, als in Durmersheim ein Wohnhaus lichterloh in Flammen stand. Eine halbe Stunde vor Mitternacht "wurde die hiesige Gemeinde durch Feuerlärm aufgeschreckt". So wird es in einer Aufzeichnung berichtet, die als Gründungsdokument der Freiwilligen Feuerwehr der Hardtgemeinde angesehen werden darf.

Es liefen viele hilfsbereite Einwohner zusammen, doch statt gezieltem Vorgehen entstand "große Unordnung", wie es in der Notiz heißt. Das Chaos gab den Anstoß zur Bildung einer Eingreiftruppe.

Mit Fug und Recht kann von der Geburtsstunde einer Bürgerinitiative gesprochen werden, die seit nunmehr 150 Jahren Bestand hat. Am nächsten Wochenende, 24. und 25. Juni, wird das Jubiläum mit einem großen Fest an der Weißenburger Straße gefeiert, das am frühen Samstagmorgen mit dem Leistungswettkampf des Kreisfeuerwehrverbands beginnt. Nach dem heillosen Durcheinander in jener Februarnacht habe "jeder Mensch eingesehen, wie notwendig eine organisierte Feuerwehr ist", stellte der Zeitzeuge fest. Die Schilderung ging ein Jahr später als erster Eintrag ins Protokollbuch der Freiwilligen Feuerwehr ein, deren Gründung von dem "menschenfreundlichen Kreuzwirt David Enderle" in die Wege geleitet worden war.

Als dann am 19. März 1868 das offizielle Gründungsfest und die erste Generalverssammlung abgehalten werden konnten, hatte sich schon ein stattliches "Corps" formiert. Initiator Enderle wurde als "Commandant" gewählt. Nachzulesen ist die Gründungsgeschichte im Festbuch, das anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr 1992 von Gunther und Walfried Blaschka zusammengestellt wurde. Auf eine Festschrift zum 150-Jahre-Jubiläum wurde verzichtet.

Vorbild für die Gründung waren über 130 Löschvereine, die seit 1830 im Großherzogtum Baden entstanden waren. Längst sind Freiwillige Feuerwehren keine Vereine mehr, sondern Einrichtungen der Gemeinden. Die Kommune hat freilich schon immer Unterstützung geleistet, 1897 zum Beispiel konnte dadurch ein Steiggerüst für Übungszwecke auf dem Lindenplatz eingeweiht werden, dem heutigen Chennevièresplatz, wo es über 50 Jahre lang stand. Das erste Gerätehaus war ein Schuppen beim Rathaus, als dieses sich noch dort befand, wo heute die Raiffeisenbank steht.

Im Mai 1938 wurde ein neues Gerätehaus zwischen Speyerer und Fröhlichstraße eingeweiht. Es ist schon lange nicht mehr in Gebrauch, existiert aber noch. Baulich ist es mit dem Geschäftshaus Foto-Herz verbunden. Man erkennt es an den alten Garagentoren. Das derzeitige Gerätehaus in der Ettlinger Straße wurde im Mai 1972 in Betrieb genommen.

Zwei eigenständige Abteilungen

Eine weitere bedeutsame Veränderung folgte zwei Jahre später, am 1. Januar 1974. Aufgrund der Fusion der Gemeinden Durmersheim und Würmersheim wurden auch die Feuerwehren integriert. Es entstand die sogenannte Gesamtwehr mit zwei bis heute eigenständigen Abteilungen. Die Feuerwehr Würmersheim war gerade 100 Jahre alt geworden. Ihr Gründungsdatum ist der 24. August 1873. Wie schon mehrfach berichtet wurde, sollen die beiden Abteilungen in einigen Jahren vollständig zusammengelegt werden, sobald im Tiefgestade ein neues Gerätehaus gebaut ist.

Die Armada von Fahrzeugen und die Masse der Ausrüstungen zu beschreiben, die im Laufe der Geschichte angeschafft wurden, würde jeden Rahmen sprengen. Gute Ausstattung und permanente Schulung befähigten die Feuerwehr ganz im Sinne der Gründer immer besser, schwierige Lagen ohne Durcheinander zu meistern.

Dazu gehörten etliche Großbrände, mehrmals im Sägewerk Deck etwa, 1971 beispielsweise in der Möbelfabrik Bauer, 1977 in der Mühle Walz oder 1986 in der Altkleiderverwertung Otto Nachmann.

Die Abteilungs- beziehungsweise Gesamtkommandanten, unter denen seit den 1960er Jahren die technische Modernisierung schneller als je zuvor voranschritt, waren Alfons Winter, Kurt Schlick, Gunther Blaschka, Franz Karsch, Martin Enderle, Luzian Vogel und seit zwei Jahren Marc Niewerth.

Mit dem großen Jubiläum geht ein kleines einher. Vor 25 Jahren rückte zum ersten Mal eine weibliche Gruppe in die Durmersheimer Feuerwehr ein. Aktuell gehören zwei Frauen zu den Einsatzkräften, drei zählen zur sehr regen Altersmannschaft. Auf den Einzug der Frauen 1992 folgte 1994 die Gründung der Jugendfeuerwehr. Seit vergangenem Jahr halten die Jugendabteilung von Würmersheim, die es seit 1999 gibt, und die Durmersheimer Jugendwehr ihre Proben gemeinsam ab. Es war also sinnigerweise der Nachwuchs, der den absehbaren Zusammenschluss der Ortswehren vorexerzierte und so ein neues Kapitel in der 150-jährigen Geschichte einleitete.