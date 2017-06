Tiertaxi rund um die Uhr im Einsatz

Malsch - Rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche ist Hans Maier im Einsatz. Gerade klingelt sein Handy erneut: In Rheinstetten gab es einen Unfall, Maiers Hilfe ist gefragt. Dabei gehört der Sulzbacher keineswegs zu den "üblichen" Rettungskräften: Er betreibt die Tiertaxi-Zentrale und ist immer dann gefragt, wenn Tieren geholfen werden muss. Bei dem Unfall in Rheinstetten ist ein Hund aus einem Auto entwischt, der jetzt eingefangen werden muss, da sein Frauchen in eine Klinik gebracht wurde.

Vor etwa einem Jahr hat der 69-Jährige die Tiertaxi-Zentrale gegründet. "Eigentlich bin ich Rentner, aber im Unruhestand", erzählt er lachend. Nachdem er in Rente ging, habe er zunächst ehrenamtlich bei der Tierrettung gearbeitet. Nach zwei Jahren war Schluss, "es war zu viel". Und schließlich hatte er die Idee mit der Tiertaxi-Zentrale.

Inzwischen ist er bestens vernetzt: Tierärzte und Veterinärämter in ganz Mittelbaden und der Südpfalz sowie die Polizei oder Tierheime kennen seine Telefonnummer und rufen an, wenn Not am Mann ist. So wie neulich, als es galt, eine gefräßige Wasserschildkröte aus dem Ettlinger Horbachsee zu fangen. Oder als ein verletzter Schwan auf dem Rhein gerettet werden musste. "Rund 30 bis 35 Einsätze hatten wir pro Monat im vergangenen Jahr", sagt Maier. Etwa 20 Prozent davon finden nachts statt.

Die geplanten Fahrten des Tiertaxis - man kann es beispielsweise auch anrufen, wenn man mit seinem Vierbeiner zum Arzt muss und kein eigenes Auto zur Verfügung hat - machen den geringsten Teil aus. Im Sommer hat Maier immer mehr zu tun als im Winter. "Weil sich einfach mehr draußen abspielt. Die Leute sitzen im Biergarten, lassen ihren Hund rennen und plötzlich ist er weg", meint Maier.

Sein "Tiercar", ein ungebauter kleiner Transporter, den er sich bei der Gründung seiner Zentrale angeschafft hat, ist mit allem gerüstet, was der 69-Jährige im Einsatz braucht: Eine Transportbox für Hunde (in der notfalls auch Schwäne, Reiher und Greifvögel Platz finden) ist eingebaut, eine Katzenbox findet sich im Kofferraum, ebenso wie eine Hundefangschlinge ein großer Kescher und - ganz wichtig - ein Chiplesegerät. "Wenn die Tiere bei Tasso registriert sind, kann man den Besitzer so viel schneller ausfindig machen."

Gefragt nach seinen spektakulärsten Einsätzen, fallen Hans Maier spontan zwei ein: "Es gab da mal einen Fall in Rastatt. 2015 müsste das gewesen sein. Damals war ich noch ehrenamtlich aktiv und habe eine völlig verwahrloste Hündin abgeholt. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen." Maier spricht vom Fall der Hündin "Angel", die in einem verheerenden Zustand nach ärztlicher Behandlung ins Rastatter Tierheim gebracht wurde. Ihre Offenburger Besitzerin hatte sie in Rastatt ausgesetzt, bis Maier sie mitnahm.

Der zweite Fall, der ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist der einer Kornnatter, die mehreren Wanderern auf einem Waldparkplatz bei Schöllbronn aufgefallen war. "Als ich ankam, war die Schlange natürlich längst weg. Aber ich habe mit meiner Hundefangstange und einem entsprechenden Aufsatz ein bisschen im Gebüsch gewühlt, da kam sie wieder raus. Ein Schlangenexperte aus Pforzheim hat sie dann aufgenommen." Bisweilen sei es nämlich gar nicht so leicht, für Fundtiere - vor allem, wenn es sich um Exoten handelt - eine Unterkunft zu finden. "Meistens gibt es aber eine Lösung. Wie gesagt, ich bin gut vernetzt in der Region. Mein Einzugsbereich reicht von Achern bis Bruchsal und von Germersheim bis Calw. Ich plane derzeit eine Erweiterung bis Offenburg."

Wer ein verletztes Wildtier findet, der sollte, so empfiehlt Hans Maier, zunächst die Polizei informieren. "Die haben meine Nummer und rufen mich zu Hilfe, wenn nötig", sagt der Sulzbacher, ehe er von seinem klingelnden Handy unterbrochen wird. Der nächste Notfall wartet...

www.tiertaxizentrale.de