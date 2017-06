40 Jahre Geschiebezugabe

Forbach

Motorradunfälle bei Forbach Forbach (red) - Zwei Motorradfahrer haben am Donnerstag auf der L79 bei Forbach jeweils einen Unfall verursacht. Beide kollidierten mit entgegenkommenden Fahrzeugen und wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, einer von ihnen mit dem Rettungshubschrauber (Symbolfoto: red).

Baden-Baden

Streit endet handgreiflich Baden-Baden (red) - Ein Streit zweier Männer endete am Freitagmittag in Baden-Baden handgreiflich. Nachdem ein 36-Jähriger einen 23 Jahre alten Mann in einer Gaststätte in der Innenstadt offenbar provoziert hatte, gerieten die beiden Männer aneinander (Symbolfoto: red).

Berlin

Helmut Kohl ist gestorben Berlin (dpa) - Helmut Kohl ist tot. Der Altkanzler starb im Alter von 87 Jahren, wie sein Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner mitteilte. Laut "Bild"-Zeitung ist er am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Kohl hat Deutschland von 1982 bis 1998 als Bundeskanzler regiert (Foto: dpa).