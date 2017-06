Glamouröses Picknick

Von Frank Vetter Rastatt - Strahlender Sonnenschein, weiße Wolken, sommerliche Temperaturen und ein kühlender Wind bildeten optimale Bedingungen für den Schlosserlebnistag. Ein buntes oder besser ein weiß geprägtes Programm bis in die Abendstunden lockte zahlreiche Besucher in und um das Schloss Favorite. "Man fühlt sich wie in Louis-quatorze Zeiten, die Atmosphäre ist fantastisch", schwärmt Ulla Heiler. Die Baden-Badenerin hat sich mit rund einem Dutzend anderer Weißgewandeter auf der Wiese zwischen den Arkaden des Förcher Lustschlosses zum "Picknick in Weiß" niedergelassen. "Alle sind Teilnehmer von Qigong-Kursen", erläutert sie. Die Begeisterung für das Ambiente vor oder korrekterweise gesagt hinter dem barocken Kleinod teilen alle Teilnehmer am Picknick. Zum optischen Genuss der Schlossanlage kommen gestern die sehr entspannte Musik und für den Gaumen edle Weine hinzu. Schon auf dem Weg vom Parkplatz zu den Orangerien weht der Wind dem Besucher coole Klänge entgegen. Das "Cafehaustrio" sorgt den gesamten Tag über für einen perfekt passenden Soundteppich. Beim Picknick geben die Besucher teilweise richtig Gas: Norbert und Eva, Enrico und Helga, Anita, Michael und Horst, Freunde aus Baden-Baden, Kuppenheim und Gaggenau sind England- und somit Picknickfans, wie sie versichern. Gleich zwei Etageren mit Törtchen, Gurken- und Thunfischsandwiches, Lachsröllchen und zur Teatime Scones mit Marmelade und "clotted cream" weisen die Gruppe als echte Kenner aus. Für die Sieben ist es das erste Picknick im Schlosspark, ihr Urteil: "Wunderbar!" Auch Norbert Meye aus Bietigheim findet die Idee mit dem weißen Picknick super. Er hat sich, wie viel andere, ein Plätzchen im vormittäglichen Schatten ergattert und sitzt alleine auf seiner Picknickdecke. Eigentlich hätten acht bis zehn Bekannte mitmachen wollen, erzählt er. "Aber wenn es dann zum Schwur kommt...", alle seien abgesprungen, aber das mache nichts, er ist trotzdem nach Förch gekommen und genießt das Event. Unter den Arkaden präsentieren sich - passend zum Motto des Erlebnistags "Schloss und Wein" - junge Winzer aus Baden, Württemberg, Rheinhessen, der Pfalz und dem Rheingau mit ihren zum Teil prämierten Tropfen. Stündliche Schlossführungen, Lesungen mit dem "Kleinen Gespenst" von Otfried Preußler und Puzzles für die kleinen Besucher runden den Schlosserlebnistag ab. Der endet mit dem "Abend im Schloss", der sich dem Thema Champagner widmet: Geschichten rund um den berühmten Schaumwein und natürlich eine Verkostung.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben