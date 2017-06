Weißes Edelgemüse lockt die Massen



Von Bernhard Schmidhuber Hügelsheim - "Für Freunde des königlichen Gemüses ist Hügelsheim ein Paradies und das jährliche Spargelfest ein Highlight im mittelbadischen Veranstaltungskalender": Überaus lobende Worte fand Landrat Jürgen Bäuerle bei der Eröffnung des 17. Hügelsheimer Spargelfestes. Zwei Tage frönten wieder Tausende Besucher in der Spargelfestmeile den kulinarischen Leckereien rund um das weiße Edelgemüse. Mit drei ohrenbetäubenden Böllerschüssen hatten am Samstag die Kanoniere des Schützenvereins pünktlich um 15 Uhr das inzwischen 17. Spargelfest eröffnet. Bei ihrer Begrüßung freuten sich die beiden Spargelhoheiten Lisa und Elena, dass im Rund der Ehrengäste auch "königliches Flair" vertreten war. So konnten sie unter den zahlreichen hoheitlichen Repräsentantinnen die Mirabellenkönigin, Apfelblütenkönigin und Rheinperlenkönigin willkommen heißen. "Sie sind Garant für schönes Festwetter", lobte Bürgermeister Reiner Dehmelt in seiner Ansprache den Schirmherrn der Veranstaltung, Landrat Jürgen Bäuerle. Besonders freue es ihn, dass nachgewiesenermaßen die Spargel- und Erdbeerkulturen PFC-frei seien. Seinen besonderen Dank richtete er an die örtliche Vereinsgemeinschaft, die "mit viel Eifer, Liebe und Fleiß" das Fest vorbereitet habe. Seiner Einladung zur kulinarischen Schlemmerreise durch die Festmeile folgten die Gäste dann nur zu gern. Bürgermeister Dehmelt, sein italienischer Amtskollege Enrico Rossi und weitere politische Vertreter durchschnitten dann das obligatorische Eröffnungsband. Überaus treffsicher zeigte sich Rossi, der die 53-köpfige Delegation aus der Partnergemeinde anführte, beim Fassanstich. Nach drei gezielten Schlägen floss das Freibier auf dem Rathausplatz. Mit ihrem Verkauf von Olivenöl und Weinen aus dem Metaurotal bereicherten die italienischen Gäste zum wiederholten Mal die Festmeile. Dass das Spargelfest nach wie vor ein Renner in der Besuchergunst ist, bestätigten die Menschenmassen, die schon am frühen Nachmittag durch die Spargelstraße flanierten. Spargel in allen möglichen Variationen Ob bei Pizza mit Spargel, Spargeltöpfchen, Lachs mit Spargel oder Spargeltoast und Flammkuchen mit Spargel - jeder Besucher fand seine persönliche Variante des weißen Gemüses. Dampfende Kessel in den Behelfsküchen der Stände und hungrige Gäste, die teilweise auf freie Sitzplätze warten mussten, prägten wieder einmal das Fest. Und so war es kaum verwunderlich, dass gleich mehrere Stände am Sonntag vermeldeten: "Ausverkauft". Zum wiederholten Mal waren auch Vertreter des HaLT-Projekts, dem Suchtpräventionsprojekt für Jugendliche, unterwegs. "Sensationell", beschrieb Frank Armbruster, Projektmitarbeiter aus Bühl, seine überaus positiven Eindrücke. Zusammen mit zwei Ehrenamtlichen, zwei Mitarbeitern des Sozialen Diensts und zwei Polizei-Vertretern hatte er keinerlei Beanstandungen zu verzeichnen. Und dass die Stimmung auf der Festmeile an beiden Tagen nicht zu kurz kam, dafür sorgten neben "Blasmusik nonstop" des Musikvereins auch zahlreiche Bands mit ihrer Livemusik. So waren in diesem Jahr "Rollback", "Sir Price", "DJ Peter", "Dew Drops", "33 Average" und "Les Deux" mit von der Partie. Musikalischer "Stammgast" beim Spargelfest war Alexander Wurz, der zusammen mit seinen Freunden in bewährter Manier aufspielte. Eingebettet in das Spargelfest war darüber hinaus wieder ein Kunsthandwerker, Floh-, Trödel- und Antikmarkt. Dort gab es am Sonntag für die Besucher ausgiebig Gelegenheit zum Stöbern, Staunen und Feilschen.

