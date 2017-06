Musikalisches Eintauchen ins Leben am Hof Von Karen Streich Rastatt - Die Festlichen Juni-Serenaden des Quantz-Collegiums in Schloss Favorite unter der künstlerischen Leitung von Jochen Baier widmeten sich Werken dreier Komponisten der "Berliner Hofkapelle". Musiker, die in den Diensten des Kronprinzen Friedrich und/oder seiner Schwester Amalia von Preußen standen. Dabei hatte stets der Namensgeber des Ensembles, Johann Joachim Quantz, seine weiterempfehlenden Hände mit im Spiel. Neben Jochen Baier, Flöte, musizierten in malerischen historischen Kostümen als Quantz-Collegium Maria Lammonosova-Ziegler, Violine, Kilian Ziegler, Viola, Regina Wilke, Violoncello, und Slobodan Jovanovic, Cembalo. Im historischen Ambiente der Sala terrena des Schlosses konnte das Publikum sich gut vorstellen, einem Konzert der damaligen Hofkapelle beizuwohnen. Das Ensemble eröffnete seine Serenade mit der Sonata da camera D-Dur für Flöte, Violine, Viola und Basso continuo von Johann Gottlieb Janitsch. Janitsch, "Contraviolinist" (Bratscher) der Berliner Hofkapelle, gab in seiner Sonata der Viola wichtige, führende Aufgaben, die sonst der Violine oder Flöte oblagen. Sonor und bestimmt kam die Themeneinleitung von Kilian Zieglers Viola, bevor sich die anderen Instrumente einmischten, und durch alle drei Sätze des Werkes wahrte sie ihre Stellung bis hin zu dem tänzerisch heiteren Allegretto. Auch Christoph Schaffrath wirkte als Hofcembalist in der Berliner Hofkapelle von Friedrich II., bevor ihn dessen Schwester Amalia bei sich als "Claviercembalist und Cammermusicus" anstellte. Schaffraths Quartett C-Dur für Flöte, Violine, Viola und B.c. begann mit einem langsamen Larghetto, dem sich die Vielstimmigkeit einer kunstvollen Fuge anschloss und ein an Echo-Effekten reiches Allegro assai. Johann Gottlieb Graun war der dritte Hofmusicus und Komponist der Hofkapelle, dessen Werk das Quantz-Collegium seinem Publikum mit dem Quartett G-Dur AV:XIV:9 für Cembalo concertanto, Violine, Viola und Basso vorstellte. Ein Fest für das Cembalo, das hier aus seiner Basso-continuo-Funktion schlüpfen durfte und der Cembalist Slobodan Jovanovic konnte seine spieltechnische Leichtläufigkeit auf seinem Instrument wirkungsvoll zur Geltung bringen. Im zweiten Teil des Serenadenabends wurden Werke der gleichen drei Hofkapellmusiker vorgestellt. Zunächst die Sonata da chiesa op.7/3 C-Dur für Violine, Flöte, Viola und Basso von Janitsch im schönen Duettieren der beiden hohen Streicher mit der Flötenstimme im Adagio di molto und einer von der Violine angestimmten Fuga, die sich im vorbildlichen Zusammenspiel durch alle vier Instrumente entwickelte und schließlich einem Allegretto cantabile, einem Mittelding zwischen spritzigen Allegretto und sanglichen Cantabile, aber höchst unterhaltsam. Alle Werke der drei Komponisten des Abends waren dreisätzig und begannen mit einem langsamen Satz. Auch das Quartett E-Dur für Flöte, Violine, Viola und B.c. von Schaffrath, das sich gespickt mit virtuosen Läufen und Verzierungen für die Flötenstimme Jochen Baiers, aber gleichermaßen für die anderen Instrumentalisten zeigte und sich im Allegro assai noch steigerte. Die Sonate h-Moll für Flöte, Violine, Viola und B.c., Graun WV CvXIV:20, von Graun begann mit fast dramatischen Sprüngen des Tutti beim einleitenden Allegro moderato. Anders als bei den bisher zu Gehör gebrachten Kompositionen schlossen zwei schnelle, virtuose und fast triumphierende Sätze ein besänftigendes Andantino ein. Ein schöner Abschluss, dem sich muntere Zugaben anschlossen.

