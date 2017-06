Liebe auf den ersten Blick

Muggensturm - Es war Liebe auf den ersten Blick und schon sind gemeinsame Projekte am Gedeihen, die ersten Erfolge zu vermelden. Die Rede ist vom Männergesangverein (MGV) Muggensturm, der in diesem Jahr allen Grund zur Freude hat, denn mit der neuen Dirigentin Julia Gaube ist der fast 160 Jahre alte Verein in Aufbruchstimmung. Und auch ein Geburtstagskind gibt es in diesem Jahr zu feiern: Der MGV-Frauenchor kann auf 25 Jahre Bestehen blicken.

Schwer getroffen zeigte sich der MGV Muggensturm vor drei Jahren nach dem plötzlichen Tod von Norbert Dahringer, der fast vier Jahrzehnte die musikalischen Geschicke des Vereins als Dirigent lenkte. Er war es auch, der 1991 gemeinsam mit dem damaligen MGV-Vorsitzenden Albert Glasstetter die Idee hatte, durch eine Änderung der Vereinssatzung Frauen den Zugang zum Chorgesang zu ermöglichen. Jahrelang hatte eine Mehrheit der Männer die Aufnahme von Frauen abgelehnt. Am 26. März 1992 wurde der Frauenchor mit 32 Mitgliedern ins Leben gerufen.

"Heute würden die Männer sagen, wir sind froh, dass wir uns dafür entschieden haben", sagt Christiane Scherer, Leiterin der Abteilung Frauenchor im MGV. Zwar haben sich die Frauen im Männergesangverein noch nie unterordnen müssen, doch waren sie lange Zeit nur Beiwerk bei den Konzerten. Seit einigen Jahren wandelt sich das Verhältnis jedoch, denn der Frauenchor zählt aktuell 44 Sängerinnen im Alter zwischen 36 und 87 Jahren, der Männerchor nur noch knapp über 30 Sänger, deren Altersdurchschnitt weit über 60 Jahren liegt. "Dem MGV liegt unheimlich viel daran, den Männerchor aufrechtzuerhalten", sagt Rudi Großmann und berichtet vom neuen "Männer-Chorprojekt". In geselliger Runde sollen Männer nach Feierabend singen, Freundschaften pflegen und dabei Spaß haben. Die "jungen Wilden" planen für November beim Chorjubiläum des Frauenchors ihren ersten Auftritt. Wer Lust zum Mitsingen hat, kann sich unter (0 15 22) 6 82 46 44 bei Rudi Großmann melden.

Dirigiert werden Männerchor, Frauenchor und der gemischte Chor des MGV Muggensturm seit 1. April von Julia Gaube. Die 42-jährige Chorleiterin studierte an den Staatlichen Hochschulen für Musik in Freiburg und Karlsruhe. Sie ist als Lehrerin am Bismarck-Gymnasium Karlsruhe und als Lehrbeauftragte für Musik am Staatlichen Seminar für Lehrerbildung Karlsruhe tätig. Ebenso hat sie einen Lehrauftrag für Fachdidaktik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe und ist als Chordirektorin im Fachverband Deutscher Berufschorleiter engagiert. Fast zwölf Jahre lang leitete sie mit großem Erfolg den Ötigheimer Frauenchor "Belle Amie", den sie Anfang 2016 verließ, um ein Jahr zu pausieren.

Schon ihr Probedirigat beim MGV Muggensturm wurde mit Spannung erwartet. Viele Sängerinnen, die nach dem Tod von Norbert Dahringer nicht mehr zu den Proben kamen, waren wieder da und stimmten mit ihr den "Irischen Segenswunsch" an. Mit großer Mehrheit entschieden sich die Sängerinnen und Sänger für Julia Gaube als neue Dirigentin.

Im Rahmen einer kleinen Chorumfrage wollte sie wissen, welche Lieder gerne gesungen werden. "Der Wunsch der Chormitglieder war, das vorhandene Repertoire zu pflegen, aber auch die Begeisterungsfähigkeit für neue Stücke war da", erinnert sich Gaube. Es sei eine "runde Sache", dass die MGV-Chöre gegenüber klassischen Stücken, Volksliedern bis hin zu englischen und deutschen populären Liedern aufgeschlossen seien. "Hier ist Spaß dabei beim Singen, eine herzliche Stimmung und ein breites Repertoire", betont Gaube.

Am 4. November möchte sie sich mit ihren Chören beim Jubiläumsabend zum 25-jährigen Bestehen des Frauenchors das erste Mal offiziell präsentieren. Auch der Kinderchor und der moderne Chor "Cantiamo" werden dabei sein, wenn der MGV in der Wolf-Eberstein-Halle zu einem "musikalischen Wintertreiben" mit Überraschungen einlädt. Im Spätjahr 2018 soll dann wieder ein großes Konzert mit dem MGV-Frauenchor stattfinden.