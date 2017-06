Auch Merkel und Obama im Sortiment

Ötigheim - Bis unter die Decke stapeln sich die Kisten voll mit Zubehör für Modellbahnen. Auch die Regale des Zimmers, das Bianca und Alexander Schaaf als Geschäftsraum ihres kleinen Unternehmens Hobby Schaaf nutzen, sind voll davon. Mehrere Tausend Teile lagern dort. Man kann schon fast von einer Rarität sprechen. Denn viele Händler für diese Produkte gibt es nicht mehr.

"Viele Geschäfte haben altersbedingt zugemacht, weil sie keine Nachfolger gefunden haben", berichtet der 41-jährige Alexander Schaaf. Daher gebe es kaum noch Händler in der Region. "Wir sind einer der letzten Verbliebenen."

Dementsprechend kennen sich die Händler untereinander, man trifft sich immer wieder und tauscht sich aus. "Es gibt da kein Konkurrenzdenken", macht Alexander Schaaf deutlich. Im Gegenteil: Es zögen eher alle am gleichen Strang, um neue Kunden für die Branche zu gewinnen. Denn die meisten seien "60 plus". Jüngere Menschen hätten zwar auch Interesse, aber weniger Geld. "Sie fangen dann kleiner an", berichtet der Ötigheimer.

Klein fing auch das Unternehmen Hobby Schaaf an. Bianca Schaaf, die Ehefrau des 41-Jährigen, hatte vor 17 Jahren angefangen zu basteln. Damals entstanden vor allem Engel in verschiedenen Größen. Daraufhin meldete die Familie ein Nebengewerbe an - und entschied sich, auch den Modellbau mit aufzunehmen. "Modellbau ist schon seit 30 Jahren mein Hobby", erklärt Alexander Schaaf. Spezialisiert ist das Paar auf den Landschaftsbau. Bianca Schaaf und ihr Mann sind sogar Landschaftsbautrainer für Winterlandschaften, Felsbau und flaches Land. Das bedeutet, dass sie Kunden in Seminaren zeigen können, wie man Landschaften erstellt. "Oft traut man sich alleine nicht dran", berichtet Alexander Schaaf.

Das Grundgerüst der Landschaft besteht aus Hartschaum und wird in Stahlgussformen hergestellt. "Das ist robust", erläutert Bianca Schaaf. Aus diesem Material werden auch Tunnelportale, Felselemente und Felsstützen hergestellt. Mit Felsspachtel wird die Landschaft ausmodelliert und schließlich mit mehreren Farben koloriert. Je nach Thema erhält die Landschaft zudem Gras, Büsche und Bäume, die man selbst anfertigt. "Es ist nicht schwer, man muss sich nur trauen. Und man braucht eine ruhige Hand", sagt die 37-Jährige und lächelt. Manchmal müsse man zum Beispiel mit der Pinzette arbeiten. Nach eineinhalb Tagen ist ein Modul fertig, inklusive Trocknungszeit. Für das Ehepaar Schaaf ist es das perfekte Hobby: "Man kann wunderbar abschalten", finden beide. "So kann man runterkommen", blickt Alexander Schaaf auf seinen Job in einer EDV-Abteilung, der durchaus mal stressig werden kann.

Dass sie die Landschaften für Modellbahnen selbst erstellen, kommt dem Paar zugute - so wissen sie, was man beim Bau beachten muss.

"Wir bauen auch Tischdeko", zeigt der 41-Jährige auf eine Ecke des Raums. Dort stehen Holzstäbe mit einer Art Plattform, auf der Szenen von Hochzeiten, Verlobung oder Geburtstagen nachgebaut sind. In Dekogläsern gibt es weitere Szenen, zum Beispiel von einer Kommunion. "Die haben wir für die Kommunion unsres Juniors erstellt", sagt der zweifache Vater. Zu sehen ist eine Prozession mit Kommunionskindern, Musikern, Ministranten und dem Pfarrer. "Das würde ich nie verkaufen", sagt die 37-Jährige und deutet auf das Ensemble. Denn obwohl es so ziemlich alle Figuren gibt - Kommunionskinder gab es keine. "Die haben wir selbst gebaut." Und zwar aus Brautpaaren: Bei den Männern wurde der Zylinder weggeschnitten, bei den Frauen das Kleid gekürzt und aus dem Blumenstrauß in der Hand wurde eine Kerze.

"Man braucht also keine Modelleisenbahn", verweist Bianca Schaaf auf viele weitere Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Material. Oft genug habe man ohnehin nicht den Platz für den Zug mit Schienen.

Doch egal ob Deko oder Landschaft für eine Modelleisenbahn: Das Sortiment bei Alexander und Bianca Schaaf lässt das Bastlerherz höher schlagen. Es beinhaltet neben Modellautos vor allem das "Drumherum" für Modellbahnen - also Spachtelmasse, spezielle Kleber, Grasbüschel, Blumen, etliche Figuren, Bausätze und Modellhäuser, zählt Alexander Schaaf auf. "Eben alles, was zum Ausgestalten der Modelllandschaft gehört."

Gras mit einzelnen filigranen Halmen

Und die Materialien werden immer originalgetreuer. Zum Beispiel Gras. "Das sieht mittlerweile aus wie echtes Gras", erläutert Alexander Schaaf. Denn das Material ist elektrostatisch aufgeladen und wird sozusagen stehend mit Kleber fixiert. Im Ergebnis sieht das dann aus wie einzelne filigrane Halme. "Fast alles, was es in der Landschaft gibt, kann man nachbauen."

Auch Personen finden sich in den kleinen Landschaften wieder. Fast jede erdenkliche Figur ist dabei erhältlich - ganz neu im Sortiment: eine Luther-Figur. Auch bewegte Figuren gibt es, zum Beispiel einen schießenden Jäger oder ein Pferd, das auf die Hinterbeine steigt. Sogar Angela Merkel oder die Obamas kann man kaufen. Alexander Schaaf blickt auf die verschiedenen Themenbereiche: "Es gibt nichts, was es nicht gibt."

www.hobby-schaaf.de