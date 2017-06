Krampfanfälle und Koordinationsprobleme Ötigheim (hli) - Drei Katzen aus Ötigheim sind in den vergangenen Tagen mit Vergiftungssymptomen in die Tierarztpraxen nach Iffezheim und Kuppenheim gebracht worden. Die Tiere wurden im Bereich der Volksschauspiele gefunden. "Das müssen keine Giftköder gewesen sein", betont die Kuppenheimer Tierärztin Carina Anthonj. Die Symptome könnten zum Beispiel auch von Insektiziden kommen oder von Stoffen, die auf das Fell aufgesprüht wurden. Dafür, dass das Gift oral verabreicht wurde, gebe es keine Anhaltspunkte. Die Symptome hingegen waren bei allen drei Katzen ähnlich: Sie hatten unter anderem Krampfanfälle, konnten sich nicht mehr koordinieren und sich nicht mehr aus der Seitenlage aufrichten. Die Katze, um die sich Anthonj kümmerte, hatte es besonders schlimm getroffen: "Sie muss einen Tag bei Krämpfen in der Hitze gelegen haben." In dieser Zeit hätten Fliegen ihre Eier in jegliche Körperöffnungen der Katze abgesetzt - in den Augen, Nase, Mund und After tummelten sich Abertausende Fliegenmaden. Doch die Tierärztin beruhigt: "Der Katze geht es wieder gut. Sie ist außer Gefahr." Auch die anderen beiden Katzen seien wieder wohlauf. Anthonj mutmaßt, dass es sich bei dem Tier, das in ihre Praxis gebracht wurde, um eine streunende Katze handeln könnte, da sie nicht gekennzeichnet ist. Zudem scheint sie eine junge Mutter zu sein: "Sie hat eine volle Milchleiste." Wer die Katze kennt, kann mit Anthonj Kontakt aufnehmen: (01 76) 70 53 01 93, E-Mail: info@tierarzt-kuppenheim.de. Bürgermeister Kiefer zeigte sich gestern ratlos, wo sich die Tiere vergiftet haben könnten. Die Gemeinde selbst verteile keine Giftköder mehr, man habe damit eine Firma beauftragt. Doch diese Köder werden nur in der Kanalisation ausgebracht, um Haustiere nicht zu gefährden. An Bürger werden die Giftköder gar nicht mehr ausgegeben. In Sachen Insektiziden merkte der Rathauschef an, dass der Bereich bei den Volksschauspielen Landschaftsschutzgebiet sei. "Da wird nicht gespritzt." Generell rät Tierärztin Anthonj Hunde- und Katzenhaltern, besonders vorsichtig zu sein. Bei Hunden sollte man immer darauf achten, dass sie während des Spaziergangs nichts fressen. "Bei Freigängerkatzen ist das schwer zu kontrollieren." Daher sollte man penibel auf erste Anzeichen - etwa übermäßiges Speicheln oder Koordinierungsprobleme - achten. Tauchen diese auf, sollte man sofort reagieren und zeitnah einschreiten. Vorsicht ist auch bei bestimmten Zecken- und Flohpräparaten geboten, die man zum Beispiel auf das Fell aufsprüht. Mittel, die für Hunde gedacht sind, vertragen Katzen überhaupt nicht, erläutert Carina Anthonj. Auch Stoffe, die Permethrin enthalten, sind nicht für Katzen geeignet. Denn diese rufen genau die beschriebenen Vergiftungssymptome hervor.

