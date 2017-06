Geschmack der Kindheit und echte Rachenputzer

"Vor drei Jahren bin ich in Rente gegangen", erzählt er. Gemäß dem Motto "Wer rastet, der rostet" habe er sich schon vorher Gedanken gemacht, was er mit der vielen freien Zeit anfangen will. Und so ist er auf die Idee mit dem Bonbon-Verkauf gekommen. Nicht nur in Rastatt ist der Kappelrodecker unterwegs, sondern er baut seinen Stand auf vielen Bauern- und Handwerkermärkten auf. So auch beim Frühlingsmarkt in der Barockstadt. Dabei kam sein Angebot so gut an, dass er es jetzt auch auf dem Wochenmarkt ausprobieren will. Donnerstags ist die "Bonbon-Apotheke" in der Nähe des Historischen Rathauses zu finden.

Historisch ist auch der Grund, warum Bublitz seinen Stand "Apotheke" nennt: "Früher waren Bonbons in der Apotheke zu kaufen", weiß er. Mit der Geschichte seiner Ware hat sich der Jung-Rentner eingehend befasst. Vor allem Kräuter- und Hustenbonbons bekam man einst auf Rezept, erzählt er. Solche hat er natürlich auch im Angebot. Bayrisch Malz haben Sie vielleicht auch schon als Kind verabreicht bekommen. Ein echter Geheimtipp sollen aber die Anis-Fenchel-Briketts sein. Der Bonbon-Händler berichtet: "Früher wurden sie im Saarland für die Bergleute hergestellt." Klar: Männer, die tagein tagaus unter Tage schuften mussten, bekamen bald Atemprobleme bis hin zur Staublunge. Die Bonbons werden dann zumindest für ein bisschen Linderung gesorgt haben. Heute helfen sie, wenn's im Hals kratzt.

Joachim Bublitz erzählt stolz, dass er mehr als 180 Sorten Bonbons liefern kann. Auch heute selten gewordene Geschmacksrichtungen wie Waldmeister. Wert legt er darauf, dass er seine Ware von Manufakturen bekommt, die noch nach streng traditionellen Methoden arbeiten. Die bekannten Himbeerbonbons bezieht er von einem Hersteller in Bayern. Ein Familienbetrieb, den es seit über 150 Jahren gebe und der diesen Bonbon-Klassiker im Jahr 1864 erfunden habe. Streng sind auch Bublitz' Ansprüche an die Inhaltsstoffe: Nur natürliche Zutaten, keine künstlichen Aromen und Farbstoffe. Bunt werden die Gutzele dank Rote-Bete- oder Brennnesselsaft.

In der farbenfrohen Auslage findet sich auch viel Schwarz. Lakritz in vielen Variationen bietet der aus Ostfriesland stammende Markthändler an. Lakritz ist natürlich Geschmackssache. Dass im Norden weit mehr von der schwarzen Leckerei gegessen wird als hierzulande, stimme zwar, aber auch die Südländer machten Fortschritte. Ein echter Rachenputzer ist zum Beispiel Lakritz-Feuer. Eine scharfe Angelegenheit mit Chili. "Achtung: Kein Kinder-Lakritz" steht deshalb auch warnend auf der Tüte. Und Bublitz führt noch mehr Sorten, die belegen, dass Bonbons durchaus kein Kinderkram sein müssen.

Sebastian Linkenheil