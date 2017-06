Große Fußstapfen - aber auch ganz andere Schuhe

Au am Rhein

Knatsch um Kindergarten Au am Rhein (HH) - Dass der Kindergarten St. Joseph erweitert werden muss, steht fes: Er platzt aus allen Nähten. Dass die Pfarrgemeinde nun aber vorprescht und im Gemeindeblatt die Summe von zwei Millionen Euro in den Raum stellt, sorgte im Gemeinderat für Unmut (Foto: HH).

Mußler ist Ehrenbürger Kuppenheim (sawe) - Der Kuppenheimer Bürgermeister Karsten Mußler ist Ehrenbürger der Stadt Filottrano. Die Ernennung erfolgte bei einem Festakt in Italien, mit dem die Städte Kuppenheim, Filottrano und Raon l′Etape ihre zehnjährige Dreierpartnerschaft gefeiert haben (Foto: pr).