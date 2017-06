Die gute Seele des Wohnmobilstellplatzes

Zuerst befand sich der Platz neben der Bahnlinie. Doch durch die neue S-Bahnhaltestelle "Badesee" sowie den Bau der Park-and-ride-Plätze musste die Wohnmobilstellfläche weichen. Für den 67-jährigen Kettner halb so schlimm: "Der alte Platz hat bei den Campern keine guten Bewertungen bekommen", erzählt er. Die hätten sich oft so gefühlt, als würde der Zug direkt durchs Wohnmobil fahren. Mit dem neuen Platz beim Badesee ist er hingegen mehr als zufrieden. Der Bauhof baute diesen Schritt für Schritt in den vergangenen Monaten aus, trug Erde ab, brachte Unterbeton auf den Boden auf, damit auch schwere Fahrzeuge nicht einsinken und deckte die Fläche schließlich mit Schotter ab. Vier Wohnmobile können auf dem Areal parken - und haben zum Teil sogar Seeblick. Durch die bessere Lage geht Kettner davon aus, dass die Fläche bald zu knapp werden könnte. Dann müsse es eine Beschränkung geben, kündigt er an.

Neu hinzugekommen ist darüber hinaus vor einigen Monaten eine Sitzgruppe mit zwei Bänken und einem Tisch, an dem man essen kann. "Es ist die Minimalausstattung." Strom oder Entsorgung für Abwasser gibt es vor Ort nicht. Dafür bietet die Gemeinde den Platz kostenlos an.

Eine große Hinweistafel gibt den Campern, die bislang aus ganz Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Italien und sogar aus Kanada und Neuseeland kamen, einen ersten Überblick. Weitere Infos erhalten sie dann von Kettner, der einen Flyer mit Freizeittipps und Infos rund ums Campen zusammengestellt hat. Sogar seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse hat Kettner, der seit 37 Jahren selbst Wohnmobilfan ist, auf den Zetteln vermerkt.

Klar, dass er deshalb schon einige Kontakte geknüpft hat und ständig neue Leute kennenlernt. "Es ist oft eine familiäre Atmosphäre." Und natürlich zögert Kettner nicht lange, wenn die Camper ein Problem haben. So half er schon bei Reparaturen an den Wohnmobilen oder bot an, die leeren E-Bikes eines Paars über Nacht bei sich in der Garage aufzuladen. Da ist es von Vorteil, dass der 67-Jährige nur 200 Meter vom Stellplatz entfernt wohnt.

Überschattet wird seine ehrenamtliche Arbeit von wenigen Ausnahmen. "Manch einer verlässt den Platz als Saustall", ärgert sich Kettner.

Camper finden den Weg nach Muggensturm entweder über Apps oder einen Bordatlas, in dem Tausende Stellplätze in Deutschland aufgelistet sind. Die Lage, so betont der ehemalige Lehrer am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt, sei ideal: "Fährt man von Hamburg an die Cote Azur, dann kommt man an uns nicht vorbei." Zusätzlich könne man sich noch im Muggensturmer See erfrischen. Er schwärmt: "So einen Stellplatz hatte ich auf meinen Reisen immer gesucht."

Der Wohnmobilstellplatz am Badesee wird während des Seenachtsfests am Samstag, 16.30 Uhr, offiziell eingeweiht.