"Wir wohnen im Bermuda-Dreieck" Von Markus Koch Bischweier - Ein großes Ärgernis für die Anwohner der Großaustraße im Industriegebiet Oberndorf II, das auf Gemarkung Bischweier liegt, ist die veraltete Datenleitung, die einen Internetzugang nur schwer ermöglicht. Hinzu kommen falsch oder nicht zugestellte Post und Probleme beim Ausstellen von Ausweisen oder Anmelden von Fahrzeugen. In der Sitzung des Gemeinderats von Bischweier machten sie am Montag ihrem Ärger Luft und forderten den seit Jahren diskutierten Gemarkungstausch ein: "Wir sind uns alle einig, dass wir zu Kuppenheim möchten", sagte Bernd Assenmacher im Namen der etwa 15 Betroffenen. Seit 2015 leitet Assenmacher die Kampfkunstschule in der Großaustraße in 76456 Kuppenheim, doch postalisch gibt es auch die Großaustraße in 76456 Bischweier. Dass dieser Umstand dazu führt, dass Briefe und Pakete nicht immer an der gewünschten Adresse oder verspätet ankommen, liegt auf der Hand. Hintergrund ist, dass das Areal auf Gemarkung Bischweier liegt, die Grundstücke jedoch Eigentum der Stadt Kuppenheim sind. Der damalige Kuppenheimer Bürgermeister Werner Trauthwein habe ihn Anfang der 1990er-Jahre gebeten, das Gebiet zu entwickeln, blickte Bürgermeister Robert Wein zurück: "Wir haben den Bebauungsplan nach den Wünschen von Kuppenheim gemacht und haben einen Vertrag geschlossen, dass Kuppenheim die Erschließungspflicht übernimmt. Wir haben glasklare Vereinbarungen", sagte er zu Assenmacher, der zuvor gemeint hatte: "Wenn Sie schon unsere Gewerbesteuer einstreichen, dann tun Sie auch etwas für uns." Bereits im Februar 2015 hatte der Gemeinderat von Bischweier nichtöffentlich beschlossen, dass man einem Gemarkungstausch "grundsätzlich aufgeschlossen" gegenüberstehe, wie in der Sitzungsvorlage ausgeführt wird. Die Verwaltung wurde damals beauftragt, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Kuppenheim auszuhandeln, in dem die Art der baulichen Nutzung für das Gelände zwischen B462 und Murg auf höchstens Gewerbegebiet begrenzt werden sollte, die Tauschflächen auf Altlasten überprüft werden sollten, zudem wurde "ein gleichwertigerer Flächentausch" angestrebt. Das Thema wurde vom Gemeinderat Bischweier mehrfach vorberaten mit dem Ergebnis: "Das Aufgeben der Planungshoheit für den Bereich der Tauschfläche sei mit nicht zumutbaren Risiken/Nachteilen für die in Bischweier im Einwirkungsbereich lebenden Menschen verbunden", so die Sitzungsvorlage. Vor diesem Hintergrund schlug Wein als Lösung vor, die Planungshoheit für die Tauschflächen als zusätzliche Aufgabe dem Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim zu übertragen. Weiterhin empfahl der Rathauschef "mit Nachdruck, die Einwohner mit einer Befragung an der Entscheidung des Gemeinderats zu beteiligen". Kuppenheim bietet seinen Nachbarn für das Gewerbegebiet Ackerflächen im Bereich des ehemaligen Munitionsdepots an, die eventuell Altlasten aufweisen. "Die Einbußen bei der Gewerbesteuer sind nicht das Riesenthema. Es ist sinnvoll das Ganze nun dauerhaft zu regeln", empfahl Wein dem Gremium. Andrea Balduin-Schober (SPD) war jedoch ganz anderer Meinung: "Wir haben uns 2015 darüber unterhalten und die Bedingungen waren inakzeptabel. Auch jetzt sind sie nicht im Interesse der Gemeinde. Wir sind die kleinste Gemeinde im Kreis, es gibt keinen Grund für diesen Tausch." Ihr Fraktionskollege Ernst Rüdiger Rahner empfahl, "nochmal richtig zu verhandeln und die Nachbargemeinde zu bitten, etwas Besseres auf den Tisch zu legen". Für die CDU-Fraktion sagte Richard Schindele: "Wir sehen keine Notwendigkeit eines Tausches. Wir müssen das nicht von heute auf morgen entscheiden." Daraufhin meldete sich eine Anwohnerin der Großaustraße zu Wort: "Ich bin sehr erschrocken, ich war der Meinung, dass das jetzt abgeschlossen wird. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir wohnen im Bermuda-Dreieck, das ist kein Zustand. Ich bin sehr enttäuscht." Bei der Abstimmung votierten nur Wein und Michael Jüngling (CDU) für das vorgeschlagene Prozedere zum Gemarkungstausch. Sieben Räte waren dagegen, zwei enthielten sich. "Für mich ist das Thema aber nicht beendet", kommentierte der Rathauschef. Bei der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte von Bischweier und Kuppenheim am kommenden Montag, 26. Juni, 19 Uhr im Dorfhaus von Bischweier steht das Thema erneut auf der Tagesordnung.

