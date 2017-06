Goldkanal als Kies-Lager aus dem Rennen

Iffezheim (ema) - Es ist so etwas wie die Fütterung des Rheins: Täglich müssen auf einer Länge von zwei Kilometern ab der Wintersdorfer Brücke tonnenweise Kies und Sand in den Fluss gekippt werden, um die Barrierewirkung der Staustufe Iffezheim auszugleichen. Seit 40 Jahren läuft das so. Der Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) Freiburg, Jörg Vogel, spricht von einer "Erfolgsgeschichte". Und die soll noch über Generationen fortgeschrieben werden. Allerdings erweist sich die Suche nach einem Baggersee, aus dem künftig die sogenannte "Geschiebezugabe" geschöpft wird, als hürdenreiche Angelegenheit. Fragen und Antworten: Warum ist die Geschiebezugabe mit Kies und Sand überhaupt erforderlich? Ein Fluss schiebt mit seiner Strömung Kies und Sand mit sich. Normalerweise besteht ein natürliches Gleichgewicht zwischen der Anlandung und der Erosion. Die Staustufe Iffezheim wirkt jedoch als Barriere und unterbricht den Geschiebetransport. Um welche Größenordnung geht es? Pro Jahr werden rund 330000 Tonnen Geschiebezugabe mit drei Schiffen, sogenannten Hydroklappschuten, eingebaut. Das entspricht Ladungen von etwa 13000 Lkw. Sie sind insgesamt sechs- bis achtmal am Tag unterwegs und werden vom Peilschiff "Kriemhild" genau eingewiesen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Das Verfahren hat sich bewährt; lediglich im Jahr 1999 wurde es wegen zweier Hochwasser kritisch, weil sich die Erosion stark beschleunigte. Was passiert, wenn man auf die Geschiebezugabe verzichten würde? Würde man nicht Kies und Sand hineinkippen, würde sich der Rhein in sein Bett eingraben. Die Schifffahrt wäre eingeschränkt; negative Folgen gäbe es für Natur, Land- und Forstwirtschaft. Deutschland hat sich aber auch gegenüber Frankreich vertraglich verpflichtet, einen Mindestwasserspiegel zu garantieren. Ohne Geschiebezugabe müsste laut WSA eine weitere Staustufe bei Neuburgweier gebaut werden, deren Kosten inklusive Polder und Kraftwerk bei 900 Millionen Euro lägen. Abgesehen von der Wirtschaftlichkeit hält das WSA so einen Neubau auch aus ökologischen Gründen nicht für durchsetzbar. Außerdem würde sich das Problem nur verlagern. Woher bezieht das WSA die Geschiebezugabe? Der Großteil kommt aus dem benachbarten Kern-See. Weil das Material aber sehr fein ist, muss Schotter aus Steinbrüchen im Schwarzwald hinzugekauft werden. Mittlerweile hat man in den 40 Jahren die achte Variante der Geschiebezugabe-Mischung gefunden. Warum verzögert sich die Neuausrichtung der Materialgewinnung? Das WSA will für die nächsten 80 bis 100 Jahre den Kiesaushub beim Bau des Hochwasserrückhalteraums Weil-Breisach für die Geschiebezugabe verwenden. 28 Millionen Tonnen Kies sollen auf Binnenschiffe verlagert und in einen Baggersee nahe Iffezheim transportiert und dort eingelagert werden. Vier Seen standen zuletzt zur Wahl. Nach ökologischen Untersuchungen ist der Goldkanal ausgeschieden, da der Auenwald als Schutzgut nicht gefährdet werden soll. Übrig geblieben sind der Kern-See Iffezheim, der Kriegesee Stollhofen und der Steingrundsee in Rheinau-Freistett. Das Projekt gilt als rechtlich heikel. Von dem ursprünglichen Plan, einen See zu kaufen, hat das WSA Abstand genommen. Jetzt laufen Verhandlungen mit den Kieswerksbetreibern sowie weitere ökologische Untersuchungen. Im WSA hofft man, dass bis zum Jahr 2025 der neue Weg zur langfristigen Sicherung der Geschiebezugabe begangen werden kann.

