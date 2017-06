Steinmeier kommt nach Rastatt Rastatt (ema) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dem Rastatter Freiheitsmuseum am 4. Juli einen Besuch abstatten. Die Visite findet nach BT-Informationen im Rahmen seines Antrittsbesuchs in Baden-Württemberg statt. Näheres will das Bundespräsidialamt in dieser Woche bekanntgeben. Einen ersten Eindruck von Rastatt konnte Steinmeier bereits gestern gewinnen. Auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ging die Fahrt auch durch die Barockstadt. Die Rastatter "Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte" hat von Geburt an eine besondere Beziehung zum Amt des Bundespräsidenten. 1974 wurde das Museum auf Anregung des damaligen Staatsoberhaupts Gustav Heinemann im Rastatter Schloss eingerichtet. Mit Dokumenten, Bildern, Objekten sowie Ton- und Filmmaterial wird ein lebendiger Eindruck des schwierigen und mutigen Kampfes für Freiheit, Demokratie und Einheit vermittelt. Die Dauerausstellung gibt einen Einblick in Vorgeschichte, Erfolge und Ende der Revolution von 1848/49 wie auch über die Freiheitsbewegungen in der DDR von 1949 bis 1989. Die Außenstelle des Bundesarchivs versteht sich als politisches Diskussionsforum und ist als außerschulischer Lernort anerkannt. Zuletzt hatte mit Joachim Gauck im Jahr 2012 ein Bundespräsident das Freiheitsmuseum besichtigt.

