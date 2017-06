Umbruch in Rastatter Gastro-Szene

Rastatt (ema) - Die einen gehen, die anderen kommen, und in manchem Wirtshaus bleibt erst mal der Schlüssel umgedreht: Die Gastronomie-Szene in der Rastatter Innenstadt steckt gerade in einem Umbruch. Viel Wehmut war am Dienstag im "Riva" zu spüren, als Romano Romano nach 20 Jahren letztmals geöffnet hatte. Nachdem er den Pachtvertrag nicht mehr verlängern wollte, verlegt er jetzt sein Wirken mit seiner Frau Inge nach Baden- Baden, wo das Ehepaar Anfang Juli das Café-Restaurant "Einhorn" eröffnen will. Die sechs festen Mitarbeiter sollen mit umziehen. Doch Romano streckt parallel weiter die Fühler in Rastatt aus. Zwar werde er definitiv nicht das künftige Café im Ibis-Hotel übernehmen. Allerdings liefen Gespräche für ein anderes Objekt in der Barockstadt, so der Gastronom. Wie berichtet, wird Verena Kern ("Freiraum") das "Riva" unter neuem Namen und mit konzeptionellem Schwerpunkt auf gutbürgerliche Küche und Bar übernehmen. Neues Leben wird auch im "Löwen" einziehen. Eine vietnamesische Familie hat das Traditionshaus von der Hatz Immobilien AG gekauft und will am Samstag das Restaurant mit Acht-Zimmer-Hotel unter dem Namen "Trang-Vietnam" eröffnen. Schräg gegenüber, im Restaurant "Pascal". ist dagegen Schluss. Betreiber Pascal Ciré und sein Sohn Yannick mussten Insolvenz anmelden. Vor zwei Jahren hatten sie unter dem Namen "La Pizza de Nico" in der ehemaligen Commerzbank-Filiale einen deutschen Ableger der französischen Kette eingerichtet. Anfang dieses Jahres wurde noch mal investiert und das Konzept umgestellt. Die Betreiber stellten eine Köchin ein und boten Mittagstisch an. Zwar seien alle Kunden zufrieden gewesen, sagt Geschäftsführer Pascal Ciré. Allerdings fiel der Zuspruch viel zu gering aus. "Das war meine schlechteste Idee", ist der Gastronom enttäuscht von dem gescheiterten Projekt. 350000 Euro habe er in den zwei Jahren verloren. So richtig erklären kann es sich Ciré nicht, warum die Idee nicht zündete - zumal er drei ähnliche Restaurants im Elsass mit Erfolg führe. Möglicherweise sei der Standort schlecht, mutmaßt der Gastronom. Auf jeden Fall seien mit Beginn der Baustelle Kaiserstraße noch weniger Gäste gekommen. Sechs Mitarbeiter haben nun ihren Job verloren. Vor verschlossener Tür steht man mittlerweile auch im "Braustübl" (offiziell "P12") in der Poststraße. Der Brauereiunternehmer Wolfgang Scheidtweiler ("Franz") hat das Traditionswirtshaus gekauft; Pächter ist weiterhin Hatz-Moninger. Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt sagte dem BT, dass der Betreiber wegen des Staubs durch den Brauereiabriss "entnervt" aufgegeben habe. Der Pachtvertrag laufe noch bis zum Herbst; ob bis dahin noch mal geöffnet werde, sei offen. Im Spätjahr müsste dann die Brauerei "Franz" als Eigentümer entscheiden, wie es im "Braustübl" weitergeht. Die nächste Veränderung mitten im barocken Herz steht derweil fest: Die Café-Bar "Imperial" im Eingangsbereich des Schlosses muss Ende des Jahres schließen, weil die Schlösserverwaltung die Räume für eigene Zwecke nutzen will (wir berichteten).

