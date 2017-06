Mehrheit der Bürger stimmt für Zusammenschluss

Bietigheim/Forbach/Lichtenau (hli) - Die italienischen Gemeinden Saltara, Montemaggiore al Metauro und Serungarina gibt es nicht mehr: Am Jahresanfang haben sie sich zu der neuen Kommune Colli al Metauro zusammengeschlossen. Das ist besonders für drei Orte im Landkreis Rastatt von Belang: Bietigheim ist die Partnergemeinde von Saltara, Forbach von Montemaggiore al Metauro und Lichtenau von Serungarina. (hli) - Die italienischen Gemeinden Saltara, Montemaggiore al Metauro und Serungarina gibt es nicht mehr: Am Jahresanfang haben sie sich zu der neuen Kommune Colli al Metauro zusammengeschlossen. Das ist besonders für drei Orte im Landkreis Rastatt von Belang: Bietigheim ist die Partnergemeinde von Saltara, Forbach von Montemaggiore al Metauro und Lichtenau von Serungarina. Hintergrund für diesen Zusammenschluss ist die jüngste Verwaltungsreform in Italien, wie Maria di Umberto vom Landratsamt Rastatt erläuterte. Für kleine Gemeinden sei es zunehmend schwieriger geworden, alle Dienstleistungen für ihre Bürger bereitzustellen. Gemeinden ab 10 000 Einwohner hätten zudem Ansprüche auf bestimmte Zuschüsse und Finanzausgleiche. Es sei nicht die erste, bestimmt aber auch nicht die letzte Zusammenführung innerhalb der italienischen Partnerprovinz des Landkreises, Pesaro e Urbino, gewesen, informiert di Umberto. Partnergemeinden waren bisher von Zusammenschlüssen nicht betroffen. "Es ist ein großer Zufall, dass nun alle drei Gemeinden Partnerschaften im Landkreis Rastatt unterhalten", betont di Umberto. 2016 war der Antrag auf einen Zusammenschluss bei der italienischen Region Marken eingegangen. Eine Bürgerabstimmung zu dem Antrag fand dann im Dezember statt, berichtet di Umberto. Die Bürger von Montemaggiore hatten sich gegen die Fusion ausgesprochen. Im kumulierten Ergebnis mit den Stimmen aus allen drei Gemeinden wurde Montemaggiore jedoch überstimmt. "Dagegen hat Montemaggiore Widerspruch eingelegt", informiert di Umberto. Das Verwaltungsgericht in Italien habe sich noch nicht geäußert, ob der Zusammenschluss rechtmäßig ist; di Umberto geht aber davon aus, dass es dabei bleiben wird. Zum 31. Dezember 2016 wurden die drei bisherigen Gemeinden aufgelöst, somit gab es auch keine Bürgermeister und Gemeinderäte mehr. Formell gibt es die Gemeinde Colli al Metauro seit dem 1. Januar 2017. Bis zu den Neuwahlen, die am 11. Juni stattgefunden haben, wurde Colli al Metauro von der Präfektur geleitet. Der neue Bürgermeister ist indes kein Unbekannter: Es ist Stefano Aguzzi, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Fano, die eine Partnerschaft mit Rastatt unterhält. Wie es nun mit der Partnerschaft zwischen den deutschen Gemeinden und der neuen italienischen Kommune weitergeht, ist unklar. "Wir streben an, dass die Partnerschaft fortgeführt wird", hofft di Umberto. Denn zumindest als Ortsteile bleiben Saltara, Montemaggiore al Metauro und Serungarina bestehen. Die Zukunft der Partnerschaft liege nun ein Stück weit in den Händen des neuen Bürgermeisters sowie in denen des Gemeinderats und der italienischen Bürger. "Wir können noch nicht genau sagen, welche Auswirkungen der Zusammenschluss auf die Partnerschaft haben wird", betont der Bietigheimer Bürgermeister Constantin Braun. Zunächst müsse man die Entwicklung in Italien abwarten. Bürgermeister Aguzzi sei jedenfalls dafür bekannt, dass er europäische Partnerschaften fördere. Braun zufolge biete der Zusammenschluss der italienischen Gemeinden auch Chancen für die Kommunen im Landkreis Rastatt, enger interkommunal zusammenzuarbeiten.

