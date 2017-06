Baugebiet soll bis zu 110 Bauplätze bieten Bischweier (mak) - Der von der Städteplanerin Petra Schippalies entwickelte Vorentwurf des Bebauungsplans "Winkelfeld mit Teiländerung zwischen Murgtalstraße 58 und Winkelweg" stieß auf die einmütige Zustimmung des Gemeinderats von Bischweier. Der Zeitplan sieht vor, dass das Neubaugebiet ab dem Frühjahr 2019 erschlossen werden soll. Die Planerin hat das zehn Hektar große Areal mit drei Grünkeilen gegliedert, "um überschaubare Quartiere zu bekommen", wie Schippalies in der Ratssitzung erklärte. Die Straßen werden so angelegt, dass es keinen Anreiz für Durchgangsverkehr gibt. Das Baugebiet wird an die Winkelfeldstraße, die Kirschenallee und an die Murgtalstraße angeschlossen. Bei den Planungen habe sie darauf geachtet, dass es keine Querriegel für die kühlen, abfallenden Winde aus dem Schwarzwald gibt, verdeutlichte Schippalies. Der bestehende Graben sollte teilweise erhalten bleiben, die dortigen Bäume minderten die Sicht auf das Baugebiet, was gut sei. Eventuell müssten erste Habitate am Graben geschaffen werden, weil vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich seien, sagte die Planerin. Für den Ausgleich erforderlich ist zudem das 3,2 Hektar große Areal der Erzdiözese. Es soll für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stehen und die Versickerung des Regenwassers sicherstellen und hat somit eine Schlüsselfunktion für die Erschließung. Die Erzdiözese Freiburg hat Ende Mai nun zugesichert, ihre Grundstücke in das Verfahren einbeziehen zu lassen und an der Erschließung des Plangebiets "konstruktiv mitzuwirken". "Der Regionalverband fordert eine Nachverdichtung, also Mehrfamilienhäuser, die am besten angrenzend an die Grünkeile gebaut werden", empfahl die Planerin. Jedes Quartier sollte eine Mischung aus Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern aufweisen. "Wohnungen sind knapp, wir wollen bezahlbaren Wohnraum ermöglichen", ergänzte Bürgermeister Robert Wein. Werden die Grundstücke 500 Quadratmeter groß, dann gibt es 99 Bauplätze, bei 450 Quadratmeter großen Zuschnitten sind es 110. Der Entwurf des Bebauungsplans wird auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Ziele der Planung werden den Bürgern bei einer Informationsveranstaltung am 19. Juli um 19.30 Uhr in der Sporthalle erläutert. Darüber hinaus können sich die Bürger im Rathaus bis 24. September informieren und zu den Planungen äußern. Des Weiteren werden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange an dem Planungsprozess beteiligt. Bis September sollen alle erforderlichen Fachplanungen vorliegen, die mit rund 235000 Euro zu Buche schlagen. Das Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz in Bühl hat bereits 2012 eine Artenschutzstudie für das gesamte Winkelfeld erarbeitet. Des Weiteren wurde das Areal vermessen und auf Kampfmittel untersucht. Erarbeitet werden noch Gutachten zu den Themen Verkehr und Lärmschutz sowie Entwässerung. Die Umlegung der Grundstücke soll im Oktober angeordnet werden, die Eigentümergespräche zur Zuteilung sollen bis Februar 2018 abgeschlossen sein. Der Bebauungsplan soll nächstes Jahr fertig sein, ebenso die Erschließungsplanung, die im vierten Quartal ausgeschrieben werden soll, so dass im Frühjahr 2019 mit der Erschließung begonnen werden kann, die bis Sommer 2020 beendet sein soll. Das Winkelfeld soll in mehreren Abschnitten erschlossen werden. Die Ausgaben für die Baulandumlegung und Erschließung des ersten Bauabschnitts finanziert die Gemeinde außerhalb ihres Haushalts über ein Abwicklungskonto bei der L-Bank mit einer Höchstgrenze von 1,5 Millionen Euro bei variabler Verzinsung, wie Bürgermeister Robert Wein informierte. Der Kontostand betrug Ende April minus 975480 Euro bei einem Zinssatz von 0,55 Prozent (zuzüglich 0,2 Prozent Verwaltungskostenbeitrag). Für den ersten Bauabschnitt rechnet die Verwaltung mit Gesamtausgaben von knapp 1,4 Millionen Euro. An Einnahmen können etwa 470000 Euro erwirtschaftet werden, so die Sitzungsvorlage. Das Konto hat eine Laufzeit bis 30. Juni 2023, bis dahin müssen weitere 875000 Euro plus Zinsen einbezahlt werden. Ein Teil der Summe soll durch den Verkauf der Baugrundstücke erwirtschaftet werden, die Restschuld wird vom Gemeindehaushalt getragen. Im Rahmen seiner Finanzklausur im Herbst wird der Gemeinderat Bischweier über das weitere Vorgehen in Sachen Finanzierung und weitere Erschließung des Winkelfelds beraten.

