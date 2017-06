Jetzt packt Gaiser auch Joffre-Denkmäler an

Gaiser kündigte im BT-Gespräch an, Mitte nächsten Jahres mit der Sanierung zu beginnen. Rund 25 Millionen Euro will das Unternehmen in die Hand nehmen. Gaiser hat Erfahrung im Umgang mit denkmalgeschützten Häusern in Rastatt. Forum hat bereits das ehemalige Offizierscasino gegenüber der Schloss-Galerie ertüchtigt; zuletzt gestaltete man das Max-Jäger-Areal im Zay neu.

Forum hat die drei Immobilien von der Dolphin Capital GmbH (Hannover) gekauft. Der Investor aus Niedersachsen hat einst auf Joffre neben den Mannschaftsgebäuden auch die Kommandantur, das Casino und die früheren Stallungen (das "U") erworben. Eine Dolphin-Sprecherin sagte dem BT, dass man mit der Sanierung "kurzfristig" beginnen wolle.

Im Blick hat man die Stallungen, in denen 45 Wohneinheiten als Reihenhäuser entstehen sollen. Anschließend werde man im Innenbereich des "U" 16 Wohnhäuser errichten. "Derzeit stimmen wir uns mit der Stadt zu den baulichen Einzelheiten der Doppelhaushälften ab", sagt die Dolphin-Sprecherin.

Unterdessen ist die Stadtverwaltung bereit, für die Entwicklung der drei Mannschaftsgebäude dem neuen Investor entgegenzukommen. Dem Gemeinderat wird für die Sitzung am Montag (Beginn: 17.30 Uhr) vorgeschlagen, den Bebauungsplan so zu ändern, dass im zentralen Bereich der ehemaligen Kaserne zusätzliche Parkplätze geschaffen werden können. Die Verwaltung begründet den Schritt damit, dass der neue Eigentümer eine Vermarktungsmöglichkeit nur mit kleineren Wohnungsgrundrissen sieht. Das bedeutet auch: mehr Stellplätze. Da es aber auf dem langgestreckten, schmalen Grundstück zu eng ist, sollen die Autostellflächen nun vor Kino, Casino und Kommandantur angelegt werden. Dort war ursprünglich ein öffentlicher Platz, zuletzt eine Grünfläche vorgesehen.

Mit der Entwicklung zeigt sich der Offenburger Investor Franz Falk "sehr zufrieden". Die Falk-Gruppe ist für die Erschließung und einige Immobilienprojekte verantwortlich. So ist das denkmalgeschützte Kino bereits saniert; acht Wohnungen darin seien bezogen; eine Gewerbeeinheit folgt demnächst. Zügig voran geht es mit den neun Mehrfamilienhäusern im Block zwischen Gewerbekanal, Karlstraße und Josefstraße. Alle 140 Wohnungen seien verkauft, so Falk. Die Grundstücke für zwei weitere Häuser in diesem Stil hat das Unternehmen an einen Investor aus Lahr verkauft.

Wie überhaupt die Karten bei den Eigentumsverhältnissen auf dem früheren Kasernenareal neu gemischt wurden. Die Dolphin hat mittlerweile auch das ehemalige Casino und die Kommandantur verkauft. Das Unternehmen Wacker aus Offenburg wird sich laut Falk dieser beiden Denkmäler annehmen, um dort Wohnungen und Praxen zu schaffen. Dolphin wiederum hat die alte Turnhalle an der Bahnlinie gekauft, um dort ein Parkhaus einzurichten. Bleibt daneben die Leerfläche, wo einst die Remise stand, die wegen ihres schlechten Zustands nicht erhalten werden konnte. Dort sind nun Reihenhäuser vorgesehen.