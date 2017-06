Gespenstisches in der Pagodenburg Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Dass Fotografien nicht immer die Realität abbilden, obwohl sie es vorgeben, ist nicht erst in Zeiten von digitaler Bildbearbeitung am Rechner bekannt. Propagandisten aller Couleur nutzten die Möglichkeiten von Montagen und Retuschen schon kurz nach Erfindung dieses bildmächtigen Mediums. Aber auch Künstler nahmen sich der Fotografie an und tun es bis heute mit bisweilen beeindruckenden Ergebnissen. Der Rastatter Kunstverein zeigt unter dem Titel "Geister" ab morgen Fotoarbeiten der Künstlerin Claudia Grünig in der Pagodenburg. Die Sage von der grauen Frau, die in badischen Schlössern mitunter ihr spukhaftes Wesen treiben soll, dürfte der Kölnerin nicht bekannt sein. Trotzdem könnte es sein, dass die Besucher der barocken Pagodenburg ihr begegnen. Zumindest haben die durchscheinenden, im Wortsinn schleierhaften Erscheinungen etwas durchaus Gespenstisches an sich. Das gilt nicht nur für den Werkzyklus, der die "Geister" ausdrücklich im Titel trägt. Andere Bildfolgen heißen "Wächter", "Heimat", "unbreakable" (unzerbrechlich), "Märchen und Sagen" oder "Wunderland". Sagen- und Märchenhaftes zieht sich wie die Brotkrumenspur aus "Hänsel und Gretel" durch die Bilderschau. Im Obergeschoss der Pagodenburg wird das ganz deutlich, wo man auch Schneeweißchen und Rosenrot sowie dem Rotkäppchen begegnet. Aber ganz anders, als man sich das vorstellen würde. Der böse Wolf zum Beispiel ist hier ein armer Fuchs, der längst zu einer Stola verarbeitet wurde, und damit das eigentliche Opfer der Geschichte. Die kann sich der Betrachter selbst zusammenspinnen. Claudia Grünig sagt nur, dass die Protagonisten bei ihr ein Eigenleben entwickeln dürfen, das nicht immer so verläuft wie bei den Brüdern Grimm. Oder wie bei Lewis Carroll, dem Autor von "Alice im Wunderland". Grünig lässt zwar die Grinsekatze, den Hutmacher und das weiße Kaninchen auftreten. Sie verhalten sich aber nicht grundsätzlich literaturkonform. Doch ganz wie Märchen verarbeiten die Zyklen Archetypisches: Den Gegensatz von gut und böse, die Angst vor der Dunkelheit, das Licht im dunklen Wald, das Tier als Begleiter des Menschen oder als Bedrohung, die Gefahren des Wassers. Auch Filmzitate lassen sich finden, zum Beispiel aus dem Hitchcock-Klassiker "Die Vögel". Der geisterhafte Effekt von Claudia Grünigs Fotografien basiert auf einer Neukomposition auf verschiedenen Ebenen. Ihre Bilder entstehen durch die Überlagerung mehrere Fotos und einzig durch die Aussparung einzelner Bildelemente. Ganz banale Begebenheiten können durch diese Kombinationen tiefere Bedeutung erlangen. Zum Beispiel wenn Porzellanvasen durch die Luft fliegen und eine Frau im waghalsigen Hechtsprung hinterher. Man könnte einfach über die akrobatische Übung schmunzeln. Man kann aber auch Gedanken anstellen zur Vergänglichkeit alles Irdischen und der Vergeblichkeit aller Anstrengungen, das Unabwendbare aufzuhalten. Glücksfall für den Kunstverein Einen Glücksfall nennt Walter Jung vom Kunstverein die Ausstellung. Die Bewerbung seiner Künstlerkollegin und ihre Arbeiten hätten die Mitglieder überzeugt. Auch die Künstlerin freut sich, in der Pagodenburg auszustellen. Ihre Arbeiten passen gut ins Ambiente des historischen Schmuckkästchens. Die Ausstellungseröffnung am morgigen Samstag beginnt um 17 Uhr. Danach ist die Schau bis 16. Juli freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

