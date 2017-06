Bürgerinitiative für Erhalt des Freibads formiert sich

Rastatt (dm) - Der Widerstand gegen die Kombibadpläne in der Barockstadt wächst: Mehrere Rastatter wollen sich zur Bürgerinitiative "Pro Natura" zusammenschließen, um sich für den Erhalt des Freibads in seiner jetzigen Form stark zu machen. Die Gründungsversammlung ist auf Donnerstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, terminiert und findet in der Gaststätte "Au Chalet" auf dem RTV-Gelände in der Jahnallee statt. "Interessierte Bürger Rastatts, aber auch Gäste unserer Bäder" sind laut Pressemitteilung eingeladen, "um aktiv an der Bewegung teilzunehmen", die im Übrigen guten Zulauf erfahre. Im Vorfeld fand bereits ein Treffen in der "Badgaststätte" statt, um Möglichkeiten auszuloten, gemeinsam gegen das Vorhaben der Star-Energiewerke und der Stadt Rastatt vorzugehen, anstelle "unseres Freibads" ein Kombibad zu errichten, heißt es in der Mitteilung. Wie der Rastatter Hermann Hartmann für die Initiative schreibt, rege sich unter vielen Stammgästen von Alohra und Natura Unmut und Unverständnis ob dieser Pläne. Mit der Bürgerinitiative wolle man allen kritischen Stimmen gegen diese Pläne im Rathaus, dem Gemeinderat und bei den Star-Energiewerken Gehör verschaffen. Das weitläufige Freibad-Areal biete zahlreichen Besuchern Möglichkeiten der Entfaltung und diene als Treffpunkt auch dem sozialen Leben, so Hartmann, selbst Natura-Stammgast, der die Bäder-Subvention in diesem Sinne als soziale Aufgabe einer Stadt sieht. Viele genießen dort die Großzügigkeit der Anlage, stellt er fest. Trotz Rats-Grundsatzbeschlusses für ein Kombibad hoffe man darauf, die Entscheidungsträger noch beeinflussen zu können - schließlich müssten bessere Erkenntnisse auch andere Konsequenzen nach sich ziehen. Weitere Stammgäste beklagen vor allem die geplante Verkleinerung der Wasserfläche.