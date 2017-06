Wichtigste Termine stehen fest

Au am Rhein - Neben der Kirche fehlt das Wegkreuz, das an der Ecke von Haupt- und Würmersheimer Straße seinen Platz hat. Es wurde vom Sockel genommen, um restauriert zu werden. Die Instandsetzung ist ein kleines Mosaiksteinchen für das Dorfjubiläum, das die Gemeinde in zwei Jahren feiern kann.

Dann wird es 1200 Jahre her sein, seit Au am Rhein zum ersten Mal in einem Dokument Erwähnung fand. Der mit der Vorbereitung der Jubiläumsaktivitäten befasste Förderverein hielt am Mittwoch im Rathaus seine Jahreshauptversammlung. Dabei berichtete der Vorsitzende Walter Hettel von weit gediehenen Planungen. Einige Vorhaben sind schon auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Termine für 2019 stehen fest.

Das Jubiläumsjahr soll an Silvester mit Bläserklängen vom Kirchturm oder Böllerschüssen vor der Rheinauhalle eingeläutet werden. Hettel zufolge tendiere man zu Letzterem, weil der Platz bei der Halle für viele Besucher besser geeignet sei. Auch ein Feuerwerk werde erwogen. Am 18. Mai will man einen Jubiläumsabend veranstalten, bei dem es auch um das hundertjährige Bestehen des Turnvereins und des Sportvereins sowie das 50-jährige Bestehen des Angelsportvereins gehen soll.

Die Vereinsjubiläen sollen ebenso beim großen Hauptfest einbezogen werden, das auf den 6. bis 8. Juli 2019 terminiert wurde, wie zu früheren Zeiten üblich, von Samstag bis Montag. Überhaupt sei der "Rahmenplan" für 2019 mit allen örtlichen Vereinen abgestimmt worden, hob Hettel hervor. Seinem Bericht zufolge entsteht gerade eine Homepage für das Ortsjubiläum. Für das Jubiläums-Logo habe man drei Entwürfe in der engeren Wahl. Außerdem sind die Prägung einer Gedenkmünze und die Herausgabe einer Briefmarke im Gespräch. Für ein neues Heimatbuch ist ein Vertrag mit einem Verlag in Ubstadt-Weiher geschlossen worden. Das Werk soll maximal 156 Seiten umfassen. Die Kosten wurden auf 22 000 Euro beziffert.

Ein Kapitel wird von der Geschichte des Gemeindewalds handeln. Dieses Thema will der Förderverein schon im Herbst als Gegenstand einer Veranstaltung herauspicken, bei der ein Historiker und ein Vertreter des Naturschutzes über aktuelle Entwicklungen der örtlichen Waldbewirtschaftung diskutieren sollen.

Zum Geschäftsbericht 2016 gehörte auch das Resümee des vergangenen Weihnachtsmarkts, bei dem man finanziell ein "sehr gutes Ergebnis" erzielt habe. Aus diesen Erlösen stammen die Mittel, mit denen der Förderverein die Restaurierung von Wegkreuzen wie jenem bei der Kirche unterstützt.

Als weitere Jubiläums-Vorhaben kamen bei der Versammlung die Präsentation einer noch existierenden Holzschuhmacher-Werkstatt in der Rheinstraße zu Sprache. Sie soll eventuell durch eine Ausstellung alter Gerätschaften aus Handwerk und Landwirtschaft ergänzt werden.

Musikalischen Glanz besonderer Art dürfte das Jubiläumsjahr durch ein Konzert mit drei einheimischen Künstlern bekommen, nämlich Ana Maria Bohórquez-Campistrus und ihren Söhnen Oscar und Claudio Bohórquez. Wie Hettel mitteilte, wurde bei einem kurzen Heimatbesuch der international erfolgreichen Streicher als Termin der 31. März 2019 vereinbart.

Bürgermeisterin Veronika Laukart, die zum ersten Mal an einer Sitzung des Fördervereins teilnahm, wünschte sich zudem etwas für die "Altersgruppe U 30", ein Bandwettbewerb zum Beispiel. Im Rahmenplan für 2019 steht zudem ein sportliches Schmankerl: ein Spiel des SV Au am Rhein gegen die Traditionsmannschaft von Schalke 04.