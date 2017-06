Der lange Weg zum alten Glanz

Rastatt - Jetzt hat das Warten bald ein Ende: Am 1. und 2. Juli wird die Rastatter Schlosskirche der Öffentlichkeit präsentiert, die sich dann selbst ein Bild machen kann vom Ergebnis der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen. Fachleute haben mit zum Teil eigens entwickelten Restaurierungstechniken das barocke Juwel vor einem weiteren Verfall bewahrt. Ein Fest fürs Auge sind Pracht und Kostbarkeit der Ausstattung, die ganz die Handschrift der Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden trägt und in vielen Details an Schloss Favorite erinnert.

Viele Rastatter verbinden Kindheits- und Jugenderinnerungen mit der Schlosskirche. Dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium direkt gegenüber diente sie zum Beispiel lange für Schulgottesdienste. Die meisten Rastatter der jüngeren Generation indes dürften das Innere des Gotteshauses an der Lyzeumstraße noch nie betreten haben, denn seit mehr als 20 Jahren ist die Pforte fest verschlossen. Einige Baustellenführungen stillten in den vergangenen Jahren die große Neugier - allerdings nur bei jenen, die eine der raren Eintrittskarten erhaschten. Das soll nun anders werden, denn wer am Eröffnungswochenende mit ebenfalls limitierten Tickets kein Glück hat, kann sich auf regelmäßige reguläre Kirchenrundgänge und vertiefende Sonderführungen zu speziellen Aspekten verlassen. Das Programm für die nächsten Monate steht bereits (wir berichteten).

Von 1996 bis 2005 fanden Recherchen, Untersuchungen und Bauaufnahmen statt. Risse, Spalten, abgeblätterter Putz und dick übermalte Stellen: So zeigte sich zum Beispiel das Deckengemälde noch zu Jahresbeginn 2007. Damals waren Restauratoren dabei, alle Schäden in der Schlosskirche zu dokumentieren, die Feuchtigkeit, zu viel Licht und der Staub der Jahrhunderte der gut 280 Jahre alten Innenausstattung zugefügt hatten. Ihre Arbeit glich einem Puzzlespiel.

Sie bereiteten damit Maßnahmen vor, die Teil des vom Land Baden-Württemberg geschnürten "Überlebenspakets" für die Schlosskirche waren. 2,1 Millionen Euro ließ sich Stuttgart die Sicherung kosten, mit der zunächst die Schadensursachen behoben wurden. In einer zweiten Phase investierte das Land noch einmal 2,5 Millionen Euro für die Restaurierung des Kircheninneren.

Die Statik des Dachstuhls, der schon lange nicht mehr recht zu trauen war, wurde zu Beginn der Maßnahmen gesichert, viele der verfaulten und gebrochenen Balken ausgetauscht. Die Gesamtkonstruktion der abgesenkten Deckenbalken wurde um rund 20 Zentimeter angehoben, um so das darunter liegende Deckengewölbe wieder zu entlasten. Bei der Neudeckung des Kirchendachs hat man sich für Altbewährtes entschieden: Originalgetreu wurden die einst verwendeten und eigenwillig geformten Biberschwanzziegel eigens wieder hergestellt, wie der damals zuständige Projektleiter von Vermögen und Bau, Dominik Dürrschnabel, seinerzeit berichtete. Das Regenwasser, das für die Schäden mitverantwortlich war, wird heute über vier Kupferrohre abgeleitet. Auch die Mittelrinne selbst, die das Dach seit eh und je wie ein Graben durchschneidet, ist nun mit mehreren Schichten Kupferblech ausgekleidet, um ein Durchdringen der Feuchtigkeit zu verhindern.

Das Wort "Restaurierung" hören die für die Schlosskirche Verantwortlichen nicht gerne. Ihnen ging es um Konservierung. "Viele Materialien der Innenausstattung hatten in ihrer Entstehungszeit leuchtende Farben, doch in mehr als 280 Jahren hat sie das Licht fahl werden lassen", betonte Dr. Ulrike Grimm, als Konservatorin seinerzeit zuständig für die bewegliche Ausstattung der Kirche. Rückgängig machen lasse sich das nicht. Es gehe darum, den Verfall zu stoppen. Was es da zu erhalten gab, das zeigten die Staatlichen Schlösser und Gärten zum Teil schon einmal vorab in ihrer Ausstellung "Extra schön" im Jahr 2008 anlässlich des 275. Todestags von Markgräfin Sibylla Augusta, der Erbauerin der Schlosskirche.

Die Schlosskirchen-Experten betonten stets, dass die künftige Nutzung in einem Rahmen bleiben muss, den die Anforderungen an die Erhaltung der fragilen Relikte des frühen 18. Jahrhunderts vorgeben. Zum Teil seien sie deutschlandweit in dieser Art einmalig. Das gilt etwa für die mühevoll restaurierten textilen Wandbehänge, die künftig wieder an Ort und Stelle gezeigt werden - und nicht etwa in Vitrinen. Dort wären sie zwar vor feuchter Luft und damit Schimmel besser geschützt. Doch die Fachleute haben sich andere Schutzmechanismen einfallen lassen. Darunter Fenster, die sich automatisch verdunkeln. Die Besucher der Schlosskirche werden das Gotteshaus zudem künftig nicht direkt betreten, sondern über sogenannte Erschließungsräume. In einer Garderobe werden nasse Mäntel und Regenschirme abgelegt. Anschließend betritt die Gruppe einen Raum mit einer kleinen Dokumentation über die heiligen Stätten aus dem Leben Jesu, die Sibylla Augusta in Rastatt nachbauen ließ.

Der Ort der Schau ist klug gewählt, denn vor der Errichtung der Schlosskirche war dieses Gewölbe als Kapelle der Schmerzhaften Muttergottes geweiht. Nun wurde sie samt ihrer Nebenräume vom Landesbetrieb Vermögen und Bau saniert. Ergänzend wollen die Staatlichen Schlösser und Gärten dort noch einige wenige ausgewählte Stücke aus dem Kirchenschatz präsentieren - diese dann aber tatsächlich in Vitrinen. Die Kirche selbst erstrahlt nicht im vielzitierten "neuen Glanz". Die Aura ihrer 300 Jahre haben die Restauratoren belassen. Ergänzt wurde nur sehr zurückhaltend.

Die gespannte Erwartung der Interessierten ist berechtigt und die Fülle an Details bei einem einzigen Kirchenrundgang kaum zu erfassen.