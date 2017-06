Das Schnapshäuschen ist sein Markenzeichen Von Manuela Behrendt Ötigheim - An der Garage von Manfred Brunner in Ötigheim prangen aus Fichte gefertigt das Emblem der Volksschauspiele und das Gemeindewappen. Nachts ist das Duo dezent beleuchtet. "Das ist meine Identifikation mit dem Telldorf, meine Unterstützung für den Ort sowie die Bemühungen des Bürgermeisters, die bildende Kunst in Ötigheim zu fördern." Brunner brennt für kreatives Werken mit Holz. Vor drei Jahren verschrieb sich der 71-Jährige diesem Hobby. "Jeder hat seinen Tick", erklärt er sein Faible für das Steckenpferd, das vor langer Zeit mit dem "Basteln" eines hölzernen Briefkastens begann. Dieser zog vor zwölf Jahren mit nach Ötigheim um, hängt nicht weit weg vom eingangs beschriebenen Pärchen und bildet das Entree zu Brunners vielfältigem Schaffenskosmos. Der "Ur-Durmersheimer", den es aus romantischen Gründen in das Telldorf zog, lernte als junger Bursche ein bodenständiges Handwerk, schulte im Alter von 30 Jahren aber zum Versicherungskaufmann um. Bis zum Ruhestand war er im Außendienst tätig. In der Freizeit waren "immer mal wieder kleine Basteleien" angesagt. Heute entstehen in Brunners Werkstatt im Keller an bis zu vier Stunden täglich aus getrockneten Wurzeln, Verästelungen und größeren Baumscheiben Dekoartikel als Geburtstagsgeschenke und Mitbringsel, aber auch auf Bestellung, denn im Bekanntenkreis greift man gern auf seine Kreativität zurück, "wenn zu einem besonderen Anlass etwas nicht Alltägliches gebraucht wird". Sehr gern verarbeitet der 71-Jährige kaputtes Kirschbaumholz. Drückt man den Fäulnisbefall heraus, hat man ein natürliches Loch, das sich originell ausschmücken lässt. Aktuell werkelt Brunner für den Eigenbedarf an einer Tischplatte aus kleinen Baumscheiben. "Da kommt Glas drüber; das wird ein Hingucker!" Parallel deckt er das Dach eines Schnapshäuschens. Die kleinen Hütten wurden in kürzester Zeit zu seinem Markenzeichen. Sie beherbergen sechs Stamper und eine kleine Flasche hochprozentigen Brand. In einem Miniaturbrennholzstapel an der Hauswand verbirgt sich die Batterie für die Beleuchtung. Grundlage für die Spielerei, bei der ein kleiner Tisch mit Sitzbank und Stühlen auf der Terrasse der Schnapshütte ein urig-gemütliches Ambiente vermittelt, war ein Dekohäuschen, das Brunner vor vier Jahren im elsässischen Colmar entdeckte. "Völlig überteuert" fand er den Preis. Da ihn das Objekt aber sehr ansprach, baute er es zu Hause nach und entwickelte daraus seine eigenen Ideen. Ehefrau Erna ist für kleine Feinarbeiten zuständig. Sie sägt Tiermotive, Herzen und Sternchen aus Holz aus, bemalt sie und verschönert damit saisonal Haus und Garten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

"Art Hatzenweier" ein Selbstläufer Ottersweier (mf) - Mit stolzer Brust reckt sich der Storch auf der Antonius-Kapelle und schaut erstaunt auf die Betriebsamkeit. In Hatzenweier wird das Antonius-Fest gefeiert, und zum vierten Mal wird diese Veranstaltung von einer Kunstausstellung begleitet - der "Art Hatzenweier" (Foto: Fuß). » Weitersagen (mf) - Mit stolzer Brust reckt sich der Storch auf der Antonius-Kapelle und schaut erstaunt auf die Betriebsamkeit. In Hatzenweier wird das Antonius-Fest gefeiert, und zum vierten Mal wird diese Veranstaltung von einer Kunstausstellung begleitet - der "Art Hatzenweier" (Foto: Fuß). » - Mehr