Ein Fuchs geht um im Dörfel

Bei der Stadtverwaltung weiß man von dem tierischen Neubürger indes noch nichts. "Eine offizielle Meldung ist bei uns bisher nicht eingegangen", antwortete Pressesprecherin Heike Dießelberg gestern auf eine BT-Nachfrage. Sonderlich überrascht ist man im Rathaus über den Fuchs allerdings auch nicht. Laut Forstrevierleiter Uwe Kirst sei es heute nichts Ungewöhnliches, dass Wildtiere bis in Städte vordringen. Das gelte nicht nur für Füchse, sondern beispielsweise auch für Waschbären, Nutrias und Wildschweine. "Sogar Rehe wurden in Rastatt schon gesichtet", so Dießelberg.

An sich würden die Wildtiere den Menschen meiden. Angelockt würden sie indes durch die leichtfertige Entsorgung von Lebensmittelresten wie Obst, Brot oder Knochen in offenen Müllbehältern oder gar auf der Straße. In der Tat ist der Fuchs auf dem Video dabei zu sehen, wie er an einer weggeworfenen Bananenschale oder etwas Ähnlichem herumknabbert.

An sich sei so ein Fuchs für den Menschen nicht direkt gefährlich, so die Stadtverwaltung. Dennoch wird dazu geraten, Abstand zu halten, das Tier nicht anzufassen oder zu füttern. "Das Füttern führt dazu, dass solche Tiere wiederkommen", gibt die Pressesprecherin zu bedenken. Ein erkranktes Tier, das womöglich ansteckend ist, erkenne man in der Regel. Es sei zum Beispiel abgemagert. Der Fuchs im Dörfel macht laut Augenzeugen einen gesunden Eindruck.

Dießelberg bittet dennoch darum, ein in der Stadt herumstreunendes Wildtier dem Veterinäramt im Landratsamt, (07222) 3812400, oder dem städtischen Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten, (07222) 9727200, zu melden. Abgeschossen würde so ein Tier nur dann, wenn unmittelbar Gefahr im Verzuge bestünde. Das ist bei dem Dörfel-Fuchs nicht der Fall.